Ekmeğe zam yolda!

2024 yılına girmemize tam bir ay kalmışken vatandaşlara gıda piyasasında kötü haberler gelmeye başladı. Bu ayın başında Türkiye'nin metropolü İstanbul'da '1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 lirayı aşmaması şartıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak' şeklinde hazırlanan 'Azami Ekmek Fiyat Tarifesi' kabul edilmişti..

Halk TV'de yer alan habere göre; Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul'daki ilçelerde değişiklik gösteren ekmek fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. 2023 yılının ilk ayı ocakta zam gelecek olan asgari ücretle birlikte ekmek fiyatlarının artabileceğini söyleyen Balcı, fiyat farklılıklarına karşı denetim yapılması gerektiğini söyledi.

Balcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da da ekmeği 240-250 gram yapıp 10 TL'den satan işletmeler var. Bir ekmek 8 liraya satılıyorsa İstanbul'un her yerinde böyle olmalı. Gramı yüksek olsa bile 10 liradan satılması doğru değil.

4-5 ilçede 10 liradan satılıyor. Zincir markette 10 lira değil. Denetimlerle en kısa zamanda düzelmesi gerekiyor.

'CİDDİ MALİYET ARTIŞI OLUŞTURACAK'

Maliyetler yükseliyor, un fiyatları yükseliyor, asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret farkı söz konusu olacak. Asgari ücrette ne kadar artış olursa çalışana verilen ücret o oranda artacak. Asgari ücretteki farktan un fiyatının sürekli artış göstermesi ciddi maliyet arışı oluşturacak. Ocakta ekmek fiyatlarında artış olabilir. "

Kaynak: KARAR