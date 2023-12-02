Açıktan Aralık ayı devlet memuru alımı yapılacak: Kocaeli'de iki ilçede alım var!

Açıktan memur alımı şartları nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, Türk vatandaşı olmak, İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

Kamu memur alımı nitelikleri nelerdir?

Arşiv Memuru, Santral Memuru ve zabıt katibi kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak, Teknisyen kadrolarına atanabilmek için orta öğretim kurumlarının bilişim teknolojileri alanı ve dallarından veya elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dallarından mezunu olmak gerekiyor.

Merkez teşkilatı personel alımı kontenjanları

1 Ankara Arşiv Memuru, 3 Ankara Santral Memuru.

Taşra teşkilatı personel alımı kontenjanları

1 Adana Yumurtalık Zabıt Katibi,

1 Adıyaman Gölbaşı Zabıt Katibi,

1 Balıkesir Erdek Zabıt Katibi,

1 Balıkesir Savaştepe Zabıt Katibi,

1 Bingöl Merkez Zabıt Katibi,

1 Bingöl Solhan Zabit Katibi

1 Çorum Osmancık Zabit Katibi

1 Diyarbakır Kulp Zabıt Katibi,

1 Edirne Uzunköprü Zabıt Katibi,

1 Gaziantep Nurdağı Zabit Katibi

1 Giresun Bulancak Zabıt Katibi,

1 Giresun Merkez Zabıt Katibi,

1 İstanbul Beykoz Zabıt Katibi,

1 İstanbul Güngören Zabıt Katibi,

1 İstanbul Kağıthane Zabıt Katibi,

1 İstanbul Silivri Zabıt Katibi,

1 İstanbul Sultanbeyli Zabıt Katibi,

1 İstanbul Zeytinburnu Zabıt Katibi,

1 İzmir İl Seçim Müdürlüğü Zabit Katibi

1 Kayseri Sarıoğlan Zabıt Katibi,

1 Kırklareli Demirköy Zabit Katibi

1 Kırklareli Merkez Zabıt Katibi,

1 Kocaeli Gölcük Zabit Katibi

1 Kocaeli Kartepe Zabıt Katibi,

1 Malatya Hekimhan Zabıt Katibi,

1 Manisa Selendi Zabıt Katibi,

1 Mardin Nusaybin Zabıt Katibi,

1 Muğla Bodrum Zabıt Katibi,

1 Ordu Fatsa Zabıt Katibi,

1 Tokat Almus Zabıt Katibi,

1 Tokat Erbaa Zabıt Katibi,

1 Trabzon Vakfıkebir Zabıt Katibi,

1 Tunceli Çemişgezek Zabıt Katibi

1 Tunceli Nazimiye Zabıt Katibi,

1 Tunceli Pertek Zabıt Katibi

1 Şanlıurfa Halfeti Zabıt Katibi,

1 Zonguldak Çaycuma Zabıt Katibi,

1 Zonguldak Merkez Zabıt Katibi,

1 Bayburt Merkez Zabıt Katibi,

1 Iğdır Aralık Zabit Katibi

1 Iğdır Tuzluca Zabıt Katibi,

1 Yalova Merkez Zabıt Katibi,

1 Düzce Merkez Zabıt Katibi,

1 Bitlis Merkez Teknisyen,

1 Kars Merkez Teknisyen,

1 Kahramanmaraş Onikişubat Teknisyen,

1 Rize Merkez Teknisyen.

Yüksek Seçim Kurulu memur alımı süreci nasıl olacak?

Başvurular 8 Aralık 2023 ile 17 Aralık 2023 tarihlerinde olacaktır. Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu işe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden elektronik olarak yapılacaktır.

Yüksek Seçim Kurulu memur alımı başvuru kılavuzu.