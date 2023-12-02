İzmit’te Moliere’in oyunu sahneleyecek

2022-2023 tiyatro eğitim sezonunda İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümünde eğitim alan kursiyerler, sene sonu gösterisi olarak usta yazar Moliere’in üç büyük oyununun birleşiminden oluşan sahne çalışmaları sergilemişti. Profesyonel olarak sahne hayatına adım atmaları hedef alınan kursiyerlerin oyunları, 2023- 2024 tiyatro ve eğitim sezonunda İzmit halkıyla buluşacak. Moliere’in, Cimri, Hastalık Hastası ve Tartüffe oyunlarından oluşan performanslar; âşıkların imkânsız kavuşmaları, evin bilmiş hizmetçileri, inatçı ve soylu kesime hitap eden ev sakinlerinin üçgeninde yer alıyor.

REZERVASYON İÇİN

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi Mehmet Ali Paşa Mah. Yalınkaya Sokak. No 7/ 101 adresinde sergilenecek olan oyunlar ücretsiz olup bütün vatandaşlar davetlidir. Oyunları izlemek isteyenler 0262 322 19 99 numaralı telefondan rezervasyon talep edebilirler. N Haber Merkezi

OYUN TAKVİMİ-SAAT

22 ARALIK 20.00

12 OCAK 20.00

2 ŞUBAT 20.00

23 ŞUBAT 20.00

15 MART 20.00

5 NİSAN 20.00

26 NİSAN 20.00