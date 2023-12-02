- Gündem

Yuvacık Barajı'nda yüzler gülerken hafta sonu yağış yok

Yuvacık Barajı'nda şu seviyesi yüzde 35 seviyelerine ulaşırken Pazartesi gününe kadar yağış olmadığı görüldü

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Yuvacık Barajı'nda yüzler gülerken hafta sonu yağış yok mask

Geçtiğimiz hafta su seviyesi yüzde 27’ye kadar gerilemiş ve ilimiz için tehlike sinyalleri vermeye başlamıştı. Bugün yapılan ölçümde Yuvacık Barajının su seviyesi yüzde 35 olarak ölçüldü.

PAZARTESİYE KADAR YAĞIŞ YOK

Meteoroloji’nin son raporlarına göre bölgemizde bugün ve yarın bahar havası var. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bugün 21 derece, yarın 19 derece bekleniyor. Hava açık, yağış yok. Gece en düşük sıcaklıklar da 11-13 derece olurken Pazartesi günü sıcaklık yeniden düşecek ve yağışlar başlayacak.
# yuvacık barajı, Hava, açık, Meteoroloji

02 Ara 2023 - 10:32 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.087.171 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL