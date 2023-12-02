Yuvacık Barajı'nda yüzler gülerken hafta sonu yağış yok

Geçtiğimiz hafta su seviyesi yüzde 27’ye kadar gerilemiş ve ilimiz için tehlike sinyalleri vermeye başlamıştı. Bugün yapılan ölçümde Yuvacık Barajının su seviyesi yüzde 35 olarak ölçüldü.
PAZARTESİYE KADAR YAĞIŞ YOK
Meteoroloji’nin son raporlarına göre bölgemizde bugün ve yarın bahar havası var. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bugün 21 derece, yarın 19 derece bekleniyor. Hava açık, yağış yok. Gece en düşük sıcaklıklar da 11-13 derece olurken Pazartesi günü sıcaklık yeniden düşecek ve yağışlar başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.