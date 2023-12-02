Yuvacık Barajı'nda yüzler gülerken hafta sonu yağış yok

Geçtiğimiz hafta su seviyesi yüzde 27’ye kadar gerilemiş ve ilimiz için tehlike sinyalleri vermeye başlamıştı. Bugün yapılan ölçümde Yuvacık Barajının su seviyesi yüzde 35 olarak ölçüldü.

PAZARTESİYE KADAR YAĞIŞ YOK

Meteoroloji’nin son raporlarına göre bölgemizde bugün ve yarın bahar havası var. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bugün 21 derece, yarın 19 derece bekleniyor. Hava açık, yağış yok. Gece en düşük sıcaklıklar da 11-13 derece olurken Pazartesi günü sıcaklık yeniden düşecek ve yağışlar başlayacak.