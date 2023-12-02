- Asayiş

Kocaeli'de bir aylık uyuşturucu operasyonunda 678 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 ayda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 678 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda farklı cinste toplam 12 kilo 121 gram uyuşturucu, 555 hap ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kocaeli'de bir aylık uyuşturucu operasyonunda 678 kişi gözaltına alındı mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir ayda yaptığı 533 uygulama ve operasyonda 678 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 607'si serbest bırakıldı, 182'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i gözaltına alındı, 49'u tutuklandı, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 10 captagon, 4 kilo 736 gram esrar, 6 kilo 309 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 968 gram metamfetamin, 54 gram skunk, 25 gram eroin, 29 gr kokain, 37 ecstasy, 508 sentetik ecza hap, 20 bin 220 TL , 15 fişek, 7 terazi, 1 kök kenevir ele geçirildi.
# serbest, operasyon, esrar

02 Ara 2023 - 10:44 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.087.171 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL