Taşıt kiralama giderleri 4 ayda 1 milyar TL’yi aştı

Birgün'den Mustafa Bildirici'nin haberine göre, kamudaki tasarruf genelgesi yalnızca kağıt üzerinde kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek genelge yayınladı kamuda tasarruf yapılacağını ilan etti. Bakan, 17 Temmuz’da kamu idarelerine Tasarruf Tedbirleri Genelgesi göndererek, "Harcamaların gözden geçirilerek kısıtlanmasını" talep etmişti. Her şey buraya kadar güzel. Peki Şimşek'in bu genelgesini dinleyen oldu mu? Yanıt Genelgeye rağmen kamu idarelerinin temmuz-ekim döneminde taşıt kiralama giderlerinin 1 milyar TL’yi aştı.
KAMU HARCAMALARI FRENLENEMEDİ
Ekonomik kriz içindeki vatandaşlar geçinmek için her türlü yolu denerken, iktidar partisinin yerel yönetimler başta olmak üzere kamu idarelerinde şatafatın önüne geçilmek istenmedi. 17 Temmuz’da kamu idarelerine Tasarruf Tedbirleri Genelgesiyle “Harcamaların gözden geçirilerek kısıtlanmasını” talep etti. Bu talep Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Genelge, yürürlüğe girdi ama hemen her kurumun fahiş harcamalar yaparak, genelgenin kağıt üzerinde kalmasını gözler önüne serdi.
GİDERLER 1 MİLYAR TL’Yİ GEÇTİ
Merkezi yönetim bütçe giderleri ise genelgenin etkisizliğini en net şekilde ortaya koyan resmi belge oldu. Temmuz ayında yayımlanan genelgeye karşın merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin temmuz-ekim döneminde taşıt kiralama giderlerinin 1 milyar TL’yi aştığı belirlendi. Haziran ayında 224 milyon 437 bin TL olan kamunun taşıt kiralama giderlerinin temmuz-ekim döneminde aylara göre dağılımı ise şöyle kaydedildi:
* Temmuz: 224 milyon 437 bin TL
* Ağustos: 265 milyon 291 bin TL
* Eylül: 260 milyon 514 bin TL
* Ekim: 275 milyon 623 bin TL
KAĞIT ÜZERİNDE KALAN TASARRUF GENELGESİ'NDEN NOTLAR
Kamu adına yapılan ve kamuoyunda tartışma yaratan bazı araç kiralama ihaleleri ise şöyle sıralandı:
* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplam 850 milyon 434 bin TL’lik araç kiraladı.
* TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı, 57'si lüks binek araçtan oluşan toplam 113 adet araç kiralayacağını duyurdu.
* AKP’li Kocaeli ve Balıkesir belediyelerinin, tasarrufu elden bırakarak eylül ayında toplam 18,8 milyon TL’lik araç kiraladığı öğrenildi.
* Türk Tarih Kurumu’nun kasım ayında 2 milyon 912 bin 107 TL’ye beş araç kiraladığı bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
DERİNCE'Lİ - Haksızlık yapıyorsunuz, bakın diyorum size feto'cu veya pkk dhkpc'li ilan edilip ceza evlerinde yatarsınız,itibardan tasarruf olmaz diyen ekonomist cumhurbaşkanından daha iyimi bileceksiniz, bakın Alamanya bizi kıskaniy,daha ne istiyorsunuz yap işlet modeli ile köprüler otoyollar İstanbul hava alanı diğer illerdeki yapılan havaalanları,her ile üniversite yapılarak işsiz olanlar yüksek okullu olsun diye,doktorlara ne demeli 40 bin TL'yi beyenmiyorlar yurt dışına gidiyor nankörler,Adliye'lerde kanunumuz dünyaya örnek olmuş, eğitim deseniz millet yurt dışında eğitimi eğitim görmeyerek Avrupalı da dahil bizim ülkemize geliyor üniversite ve diğer eğitim için, bakın ülkemizde mafya liderlerine denk geliyormusunuz hayır bence herkes güllük gülistanlık hayatını yaşıyor,emeklilerimize ne demeli kuruzlardan inmiyorlar hep turdalar,petrol ve doğalgazımız yakında evlerdeki çeşmelerden akacak depolayacak yer kalmadı, MTV ÖTV denilen vergiler dünyaya örnek olmuş bizde halkımız devletimiz için ne var ne yok vermeye amade,depremde hamd olsun Kızılay'da çadır varmış ki parasıyla satın alınıp ihtiyaç sahibi insanlara dağıtıldı,eee gözünüze dursun daha bu iktidar size ne yapsın kızdırmayın reisi satar ha ülkeyi Vesselam
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.