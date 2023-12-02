SGK 75 uzman yardımcısı alacak

Bu amaçla sınav düzenlenecek ve başvurular 4 Aralık-20 Aralık tarihleri arasında e-Devlet veya “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresinden elektronik olarak kabul edilecek.
Sınavda başarılı olacak adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı puanlarına göre belirlenecek ve en yüksek puana sahip adaydan itibaren kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınav 10 Ocak-19 Ocak tarihleri arasında SGK Başkanlığında yapılacak.
Alım ilgili diğer ayrıntılar Resmi Gazete’deki ilanda bulunabilir.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.