- Ekonomi

SGK 75 uzman yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında çalıştırmak üzere 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alımı yapacak.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
SGK 75 uzman yardımcısı alacak mask

Bu amaçla sınav düzenlenecek ve başvurular 4 Aralık-20 Aralık tarihleri arasında e-Devlet veya “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresinden elektronik olarak kabul edilecek.

Sınavda başarılı olacak adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı puanlarına göre belirlenecek ve en yüksek puana sahip adaydan itibaren kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınav 10 Ocak-19 Ocak tarihleri arasında SGK Başkanlığında yapılacak.

Alım ilgili diğer ayrıntılar Resmi Gazete’deki ilanda bulunabilir.
# SGK, personel alımı, aday, sınav

02 Ara 2023 - 11:01 - Ekonomi

Muhabir  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.087.171 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL