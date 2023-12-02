SGK 75 uzman yardımcısı alacak

Bu amaçla sınav düzenlenecek ve başvurular 4 Aralık-20 Aralık tarihleri arasında e-Devlet veya “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresinden elektronik olarak kabul edilecek.

Sınavda başarılı olacak adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı puanlarına göre belirlenecek ve en yüksek puana sahip adaydan itibaren kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınav 10 Ocak-19 Ocak tarihleri arasında SGK Başkanlığında yapılacak.

Alım ilgili diğer ayrıntılar Resmi Gazete’deki ilanda bulunabilir.