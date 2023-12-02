YAKLAŞIK 15 BİN KİŞİ TARAFINDAN OKUNAN YAZIMDAN SONRA, ERTUĞRUL’A ‘SAĞLAM’ DESTEK GÖZLERİMİ YAŞARTTI: KEŞKE FIRAT GÜL'E DE BÖYLE SAHİP ÇIKSAYDINIZ

İki Yüzlülük gerçekten iğrenç bir şey…

Bugün yaklaşık 11.50 itibarıyla 13 bin 634 kişinin okuduğu “Ertuğrul gider Hikmet gelir” yazıma olağanüstü ilgi var…

Yüzde 10 beni desteklerken, örgütlenip gerçekleri görmemek isteyen yüzde 90 hakarete varır derecede eleştiri yapmış…

Çünkü onların derdi Sağlam veya Karaman değil, bizzat benim…

Geçen yılı hatırlayın…

Takım açık ara şampiyonluğa koşarken, Fırat Gül’ü destekleyen herhalde tek ben kalmıştım…

Bana “Ağabey bir tek senin telefonlarını açarım” diyen gariban Gül, benim babamın oğlu değildi…

Ama onu hırpalayarak siyasi rant elde etmek isteyenler, Kocaelispor’u alet ediyordu…

Çünkü onlar Kocaelisporlu değil rantsporluydu…

Ben ise Kocaelisporluydum ve hala da öyleyim…

Hem de 37 yılı gazeteci, 57 yılı Çukurbağlı olarak…

Fırat Gül ile yollar ayrıldıktan sonra bir daha hiç görüşmeyeceğimizi adım gibi biliyordum…

Ve gerçekten de görüşmedik…

Çünkü benim kimseyle rant ilişkim olmaz, beklentim hiç olmaz…

*

Sezon başı Hikmet Karaman’ı kongreye davet edenler, onun üzerinden rant sağladılar…

Hikmet hoca ile cumartesi günü anlaştılar, iki gün sonra yukarıdan gelen emirle Ertuğrul Sağlam’a imza attırdılar…

Bir anda taraftar ile Hikmet hocayı karşı karşıya getirdiler…

Hikmet Karaman bu kulübe iki Türkiye Kupası kazandırmış adam…

Arsenal fatihi…

Orhan Ak, Engin Öztonga gibi efsaneleri yetiştirmiş adam…

Uğur Boral’ı Alibeyköy’den getirmiş adam…

Benim şu anda o gelsin bu gitsin diye bir yorumum yok…

Ama başlığa bakıp benim böyle bir isteğim olduğunu sananlar yanıldı…

Benim attığım baylık, görüntüyü ortaya sermekti… Yani kulislerle rant kovalayanların beklentisiydi:

“SAĞLAM GİDER, KARAMAN GELİR” diye yazdım…

Çünkü Fırat Gül’ü göndermek için şampiyonluğu bile gözden çıkarmış sözde Kocaelisporlular, bana göre saygı duyulacak adam değildiler..

Fırat Gül’e küfür ederlerken, bu kentte de bu kent dışında da bizimle dalga geçtiler:

“Ya bunlar kafayı mı yemiş. Adam lider, fark atmış, depreme rağmen işi bitirmiş, bunlar hala adama 3-0 kazanılan maçtan sonra bile hakaret ediyorlar”…

Fırat Gül şampiyonluğu kazanırken, ona küfür edenler, şampiyonluk gecesinde gözünün içine baka baka sarılıp öptüler…

Benim 37 yılım bu sözde Kocaelisporlular ile geçti…

Alışığım…

Her türlü yorumu yazabilirsiniz, yayınlarım…

Ama küfrü kimse yayınlamaz…

O kadar demokrasi olmaz…

Çünkü insana hakaret etmenin, demokrasiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur…

O ikiyüzlülüktür…

Yavşaklıktır…

*

Şimdi aynı ikiyüzlülüğü sergileyenlerden bir bölümü, “Hakan sen ne biçim gazetecisin? Ertuğrul bir yenilgi aldı diye yerden yere vuruyorsun. Sen de İsmet Çiğit gibisin” diyorlar…

Bunlar içerisinde Fırat Gül liderken ve 3-0 kazanmışken küfür edenler de var…

Bu iki yüzlülüktür…

Fırat Gül de hiç kaybetmemişti, açık ara liderdi, neden küfür ettiniz?..

Ertuğrul Sağlam kaybetti, niye küfür etmediniz ?..

Çünkü siz skor-seversiniz…

Skor yazarısınız…

Ben spor-severim ve spor yazarıyım…

Tam 8 maçımızda skor tuttururken, bu benim Ertuğrul Sağlam ve ekibine olan güvenimden kaynaklanıyordu…

*

Her zaman şunu söyler şunu savunurum:

Dış ülkelerden gelen futbolcuların menajerleri, onları maymun gibi oynatır ve Türkiye’de bahis oynayıp, istediği sonucu aldırır…

İki yıl önce dış ülkeden gelen futbolcuları ilk kez izleme fırsatını bulmuştuk, 44 puan topladık, bu puanla küme düşerek tarihe geçtik...

Menajerler düşürdü…

Kocaelispor-Ümraniye maçı 0-3 bitti…

Bakın bakalım, kimler o gece bahis oynayıp kaç para kazandı ?..

Tuzla ile ortaya çıkan ve futbolcuların milyon dolarları yatırdığı insanlarla patlayan bahis ve şike olayları tesadüf mü ?..

Pekala soruyorum: Ertuğrul Sağlam hoca, dün geceki maç skoruyla ilgili bir yorum yapabilecek mi ?..

Ama gerçek bir yorum…

Yine soruyorum:

Bahisçilerle ilgisi olan yok muydu dün geceki takımın çevrelerinde (futbolcu, yönetici, hoca demiyorum, dikkat…)

Eğer adam gibi adam Ertuğrul Sağlam buna ‘Yoktu’ derse, söyleyeceğim hiç bir şey yok…

Sizler doğruları söylemedikçe, bu insanlar daha çok kandırılmaya devam edilir…

Bana sallamak kolay…

Bahisçilere sallasanıza maçanız yiyorsa…

*

Takımın içerisinde sakatlanmamak için oynamayan ve devre arası bir takımla anlaşıp gitmek isteyen var mı ?..

Takımın içerisinde “Harun Tekin kaleye geçsin, Gökhan hatalı goller yiyor” dedirtmek isteyen var mı ?..

Ertuğrul Sağlam’a destek verenler, onun çok sevdiği ve güvendiği talebesi (Bana göre de, galibiyet serilerinde inanılmaz kurtarışlar yaptı) Harun Tekin’e destek mi verdi, küfür mü etti ? Bu küfürler sonunda Ertuğrul Sağlam’a gitmiş olmadı mı ?.. Gökhan üç maçtır kalede… Ondan önceki 8 maçlık seride Harun’un katkısı yok muydu?..

*

Yazıyı okumadan yorum yapanlar için bu yazıyı yeniden yayınlıyorum:

Bu yazı içinde benim Hikmet Karaman’a destek vermek, ya da Ertuğrul Sağlam’ı göndermek adına bir kelime bulanlara takacağım (madalya)…

Unutmayın ki, rahmetli Hıncal Uluç bu ülkede en çok küfür edilen, ama en çok okunan yazardı…

Çünkü ülkenin gerçeklerini korkmadan cesurca yazdı…

Uğur Mumcu gerçekleri yazdı, ülkenin en büyük milliyetçisiydi, dış güçlerce öldürüldü…

Hıncal Uluç liberal bir yaşam sürdü, inandığı gibi yaşadı, memleketine aşıktı…

Çünkü Van’da çıplak ayakla okula gitmişti, hem de ocak ayında…

Hıncal Uluç, Fransa’nın ve dünyanın en büyük futbol gazetesi L’Equipe yayın yönetmeninin sözlerini şöyle yayınlamıştı:

“Hıncal bey, eğer okuru kızdırmıyorsanız gazeteci değilsiniz, görevinizi yapmıyorsunuz demektir”…

Ancak okuduğunu başka yerinden anlayanların sorunu, kendi sorunlarıdır… Benim değil…

Benim yazdığım yazı ortada ve arkasındayım… Çünkü Sağlam gider, karaman gelir başlığı ile “Sağlam gitsin, karaman gelsin” başlığı arasındaki farkı anlayamayanlar, benim okurum olamaz…

Bu kendime değil, skor-severlere bir belge sunayım (Çünkü bana göre seri yapmak değil, lig boyunca istikrar önemlidir. Çünkü sezon sonu şampiyon olana madalya takıyorlar)…

*

ERTUĞRUL SAĞLAM İLE İÇ SAHA KARNESİ:

KOCAELİSPOR-MANİSA: 0-2

KOCAELİSPOR-ALTAY: 3-2

KOCAELİSPOR-BOLUSPOR: 2-1

KOCAELİSPOR-KEÇİÖREN: 3-0

KOCAELİSPON-ERZURUM: 1-1

KOCAELİSPOR-G.BİRLİĞİ: 2-2

KOCAELİSPOR-ÇORUM: 2-1

KOCAELİSPOR-ÜMRANİYE 0-3

İÇ SAHA PUAN DURUMU:

O G B M A Y AV. P

8 4 2 2 13 12 1 14

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Skor-severseniz ve sadece bu rakamlara bakarsanız, iç sahada takımın taraftarla ilgili bir sorunu olduğu gerçeği ortaya çıkar…

Ben skor-sever değil sporseverim…

Sezon sonuna bakarım…

Bildiğim bir şey varsa, içeride kazanamıyorsan takımda bir sorun var demektir?..

Tabelaya bakarsan, Ertuğrul Sağlam iç sahada küme düşmüş, dış sahada şampiyon olmuştur…

Benim için ikisi de geçersizdir…

Bu kayıplar ve kazançlarda başarılı ya da başarısız Ertuğrul Sağlam değildir…

Menajerlerdir…

Türkiye’de menajerler bahis oynuyor ve çatır çatır para kazanıyor…

Futbolcular da onlar ne derse yapmak zorundalar…

Zira aynı menajerin ya da diğer menajerlerle bağlı oldukları tek şirketin tek amacı, futbolcu satmak değil, futbolcular arasında bahis sonuçları uygulatmaktır…

Ben tam 8 maçın skorunu art arda bilirken, “Ağabey sen gazetecisin bu maçlar kuruluyor, sen de biliyorsun” diyenler çıktı ciddi ciddi…

Ama ben hala ay sonunu zor getiriyorum…

Bahis oynasam köşeyi dönmüştüm…

Ümraniye maçında 4-0 kazanacağız dedim, 3-0 yenildik…

Bu maçın skoru ‘Normal’ değil…

*

Gelelim 9 bin kişinin okuduğu, yaklaşık sadece 30 kişinin yorum yaptığı “Ertuğrul Sağlam gider, Hikmet Karaman gelir” yazıma…

Yazıyı okuyun ve benim nerede “O gitsin bu gelsin” diye yorumum var, ispatlayın…

Şunun bunun adamı diyenler bunu ispatlayamazsa, benim şahsımda yoklar anlamına gelir…

Artık “Takımı satıyorlar, tuzak kuruyorlar, düşürecekler” diye yazıp yuhalandıktan sonra, takım kapanma noktasına gelirken beni kral ilan edenlerin iki yüzlüğünden bıktım…

Ben doğma büyüme Çukurbağlı ve İzmitliyim…

Zekiyim…

Çünkü kirin pasın, pis kokuların içerisinde ömür çürüttüm...

Hayatın tüm gerçeklerini gördüm…

Sizin hakaretiniz bana güç verir…

Dedi ya, benim çevremde de çok yavşak vardır…

Kavşak adamdır, sadece iki yere döner…

Yavşak fırıldak gibidir, her yana döner…

*

“… ERTUĞRUL SAĞLAM GİDER, HİKMET KARAMAN GELİR…

Kocaelispor’da iç saha kayıplarıyla bir anda hedef haline gelen Ertuğrul Sağlam yenilmeme özelliğiyle ve deplasmanda kazanma özelliğiyle bugüne kadar geldi. Ancak az önce sona eren maçtaki 3-0’lık rezalet sonunda Sağlam’ın da istifa seslerine maruz kalmasına neden oldu. Yeniden Hikmet Karaman’ın adı kulislerde dolaşmaya başlarken, yönetim kurulu da alınan skordan son derece rahatsız oldu. İç sahada kaybedilen puanlarla Sağlam eleştiriliyor ve dışarıda durumu idare ediyordu. Ama çekirge bir sıçradı iki sıçradı ve sonunda çimlere gömüldü. Taraftar öfkeli… Hikmet Karaman ise eşofmanlarını hazırladı bile…”