İzmit’i kahve kokusu saracak

İzmit Belediyesi renkli bir festivale daha imza atıyor. 5 Aralık Unesco Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri çerçevesinde İzmit Belediye Meydanı’nda 3. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali etkinlikleri gerçekleştirilecek. Festivale birçok kahve firmaları katılacak. Türk Kahvesi Festivali, 5 Aralık Salı günü 12.30 ile 21.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Festivalin 2. etkinliği olan ‘6 Asırlık Hatır: Türk Kahvesi Sergisi’ Akçakoca Mahallesi’nde bulunan Şehr-i İzmit Kafe’nin hamam bölümünde ziyarete açılacak. Sergide eski dönem kahve değirmenleri, kahve dövmek için eski havanlar ve daha birçok eser yer alacak. 6 Aralık Çarşamba günü 18.00’da açılışı gerçekleşecek olan etkinlikte saat 15.00 itibariyle közde kahve ikramı yapılacak. Türk Kahvesi Festivaline bütün vatandaşlar davet edildi.