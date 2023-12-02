- Gündem

İzmit’i kahve kokusu saracak

İzmit'te salı günü gerçekleşecek 3. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali, kahveseverleri bir araya getirecek.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
İzmit’i kahve kokusu saracak mask

İzmit Belediyesi renkli bir festivale daha imza atıyor. 5 Aralık Unesco Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri çerçevesinde İzmit Belediye Meydanı’nda 3. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali etkinlikleri gerçekleştirilecek. Festivale birçok kahve firmaları katılacak. Türk Kahvesi Festivali, 5 Aralık Salı günü 12.30 ile 21.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Festivalin 2. etkinliği olan ‘6 Asırlık Hatır: Türk Kahvesi Sergisi’ Akçakoca Mahallesi’nde bulunan Şehr-i İzmit Kafe’nin hamam bölümünde ziyarete açılacak. Sergide eski dönem kahve değirmenleri, kahve dövmek için eski havanlar ve daha birçok eser yer alacak. 6 Aralık Çarşamba günü 18.00’da açılışı gerçekleşecek olan etkinlikte saat 15.00 itibariyle közde kahve ikramı yapılacak. Türk Kahvesi Festivaline bütün vatandaşlar davet edildi.
# İzmit belediyesi

02 Ara 2023 - 11:57 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.087.171 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL