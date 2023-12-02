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Gölcük Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali inşaatı hızla devam ediyor

Yapımı hızla devam eden Gölcük Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çatı kaplama çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

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Gölcük Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali inşaatı hızla devam ediyor mask
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Gölcük Yeni Otobüs Terminali’nin inşaatı devam ediyor. İlçeye modern terminal kazandıracak projede, çelik çatı kaplama çalışmaları tamamlanmak üzere. Otobüslerin yanaşacağı peronların tamamlandığı terminalde zemin ve 1. katta tuğla duvar imalatlarına, çevrede ise bordür ile altyapı çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yüklenici firma görevlilerinden proje hakkında bilgi aldı. Yeni terminal, 10 bin metrekare alana inşa edilirken, zemin katı bin 450 metrekare, 1. katı 460 metrekare olmak üzere toplamda bin 910 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Faaliyet gösteren otobüs firmalarının da görüşü alınarak hazırlanan projede 13 peron, 9 yazıhane bulunacak.
# yeni

02 Ara 2023 - 12:18 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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