Japon deprem uzmanı büyük deprem beklenen illeri tek tek sıraladı

Deprem uzmanlarından Türkiye'nin fay hattına ilişkin uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, büyük deprem beklediği iller ve olası İstanbul depreminin büyüklüğüyle ilgili uyarılarda bulundu.

CNN Türk'te "Doğu'dan Batı'ya birçok ilde depremlerin yaşanması neyin habercisi?" sorusunu yanıtlayan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki şunları söyledi:

Ben 32 senedir Türkiye'de çok deprem yok diye görüyordum. Ama 3 sene önce Silivri'de yıkımlar oldu. Elazığ'da 2 kere oldu. Elazığ'dan sonra Ege taraflarına gitti. Manisa, Muğla, İzmir... Daha sonra Kahramanmaraş ve Hatay. Bu 3 senede çok hareketli.

Türkiye'de Anadolu levhası, Afrika levhası ve Arap levhası var. Bu kırmızı koyu kısım fay hattı. Doğu Anadolu fay hattı uzun zamandır kırılmadı, deprem yoktu. Sadece Doğu tarafları değil Ege tarafının Batı Anadolu fay hattının olduğu yerde ara ara verebilir. Bu Kuzey Anadolu fay hattının 1939 Erzincan... Doğu'dan Batı'ya sıra sıra geldi.

Hangi illerde büyük deprem bekleniyor?

4 tane var. Birinci; Doğu Anadolu fay hattı, Elazığ, Maraş'tan Hatay'a. Türkiye her zaman domino taşı gibi. Kuzey Anadolu fay hattı da böyle. Doğu Anadolu fay hattı da aynı. O zaman bu Hatay'da sonra Suriye tarafında. Öbürü, Kıbrıs tarafına gidiyor, deniz tarafı içinde.

Denizin içinde deprem oluyorsa tsunami oluyor. Küçük depremler oluyorsa 1 metre, büyük depremler oluyorsa 3 metre diye söyleyebilirim. Deprem bittikten sonra biraz yukarıya gideceksiniz.

İkinci olarak; Elazığ'dan önce Bingöl. Muş, Bitlis, Van'a kadar.

Üçüncü; İzmir... Muğla'dan sonra İzmir'de deprem oldu. O depremi İzmir'in kendi fay hattı değil. Ege Denizi'ndeki adanın depremi. İzmir kendi fay hattını kırmadığı için gelebilir diye söylüyorum. Marmara'dan önce de gelebilir. Ama 7'den fazla beklemiyorum 6.5 gibi söylüyorum.

Dördüncü bölge olarak; Marmara... Kuzey Anadolu fay hattı İzmit'ten sonra kuzey ve güney kolu var. Güney kolunda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir. Kuzey kolu ise adalardan biraz gidiyor ve 1912'de bu Çanakkale'de kırıldı, boşluk var.

İstanbul için 7.9 büyüklüğünde deprem uyarısı

Kabaca söylüyorsak 8 tane ayrı ayrı fay hattı var. Silivri tarafı daha tehlikeli olabilir. Burada 6.8 olabilir. Bir kaç tane de 7 olabilir. Çok az ihtimal ama tamamen bir kerede kırıyorsa, bu en kötü senaryo, Erzincan depremi gibi 7.9 bir deprem olabilir. Bunun için hazır olmak lazım.