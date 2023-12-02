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Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 13 yaralı

TEM Otoyolu İzmit mevkiinde yolcu otobüsünün TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 13 yaralı mask
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Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu’nun İzmit geçişi Hatipköy mevkiinde Ankara'dan İstanbul'a seyir halinde olan 71 ACL 869 plakalı yolcu otobüsü, önünde yavaşlayan 26 AAE 543 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, yolcu otobüsünde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken sağlık ekipleri birçok yaralıya ayakta müdahalede bulundu.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanırken, karayolları ekiplerinin kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.
# kaza, Kocaeli, İzmit, sağlık, Ankara

02 Ara 2023 - 13:53 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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