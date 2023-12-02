Altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaşmasında sona geldiği ve gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altının ons fiyatı dün akşam 2.075,41 dolarla rekor seviyeye yükselmesi sonrası bugün 2.072 dolar seviyesinde bulunuyor.

POWELL ETKİSİ

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının ardından Fed'in para politikası sıkılaşmasını tamamladığına dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı.

Powell, Atlanta’daki Spelman College’da yaptığı konuşmada, yetersiz ve aşırı sıkılaşma riskleri daha dengeli hale gelirken Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dikkatli bir şekilde ilerlediğini yineledi.

Attıkları güçlü adımların politika faizini oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdığını belirten Powell, "Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımız sonucuna güvenle varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacaktır. Gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız." dedi.

Analistler, piyasaların Powell'ın faiz oranlarının oldukça kısıtlayıcı bir bölgede olduğuna ilişkin yorumlarına odaklandığını, para politikasının gevşetilmesi konusunda konuşmak için erken olduğu yönündeki uyarısının göz ardı edildiğini belirtti.

GRAM ALTINDA DA REKOR

HAFTAYA 1858 TL seviyelerinden başlayan ve haftayı yüzde 2,1'lik artışla 1897 TL'den kapatan Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, akşam saatlerinde ons altın fiyatlarındaki artışla birlikte 1925 TL'nin üzerini görerek rekor tazeledi.

Çeyrek altın 3 bin 170 TL'yi, yarım altın 6 bin 340 TL'yi aşarken Cumhuriyet altını da 13 bin 42 TL'yi aşarak rekor tazeledi.

Kaynak: SÖZCÜ