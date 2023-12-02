Kandıra Aydınlık Mahallesi Uzun Ahmet Caddesi’nde ikamet eden Emekli Askeri Hakim olan ve emeklilik sonrası avukatlık yapan Celal Güven evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Celal Güven tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. CHP Kandıra’nın tanına isimlerinden Güven’in cenazesi Şefik Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Eski mezarlıkta toprağa verildi.
- Asayiş
Kandıralı emekli Askeri Hakim kalbine yenildi
Kandıra’da yaşayan emekli askeri hakim ve avukat Celal Güven geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.