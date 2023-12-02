Kandıralı emekli Askeri Hakim kalbine yenildi

Kandıra Aydınlık Mahallesi Uzun Ahmet Caddesi’nde ikamet eden Emekli Askeri Hakim olan ve emeklilik sonrası avukatlık yapan Celal Güven evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Celal Güven tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. CHP Kandıra’nın tanına isimlerinden Güven’in cenazesi Şefik Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Eski mezarlıkta toprağa verildi.