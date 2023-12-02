- Asayiş

Kandıralı emekli Askeri Hakim kalbine yenildi

Kandıra’da yaşayan emekli askeri hakim ve avukat Celal Güven geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kandıralı emekli Askeri Hakim kalbine yenildi mask

Kandıra Aydınlık Mahallesi Uzun Ahmet Caddesi’nde ikamet eden Emekli Askeri Hakim olan ve emeklilik sonrası avukatlık yapan Celal Güven evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Celal Güven tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. CHP Kandıra’nın tanına isimlerinden Güven’in cenazesi Şefik Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Eski mezarlıkta toprağa verildi.
# emekli, chp

02 Ara 2023 - 14:18 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.087.171 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL