Bir annenin yıkıldığı an! Küçük Mihriban'ın kahreden ölümü

Antalya'nın Finike ilçesinde olay, dün saat 16.00 sıralarında, Finike ilçesi Gökbük Mahallesi'nde meydana geldi. Gökbük İlkokulu öğrencileri Mihriban Kaftanlı, Serkan Can Burul (6), İsmail Gururçelikkol (7) ve Gün Ergün Kara (7) okul çıkışı birlikte oynamaya gitti.

Çay kenarındaki bir eve ait istinat duvarının yanındaki bankta oturan 4 arkadaşın üzerine, 5 metrelik taş duvar yıkıldı.

Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul göçük altında kalırken, diğer çocuklardan Gün Ergün Kara koşarak uzaklaştı, İsmail Gururçelikkol ise üzerine devrilen birkaç parça taşın altından çıkıp kurtuldu.

2 SAATTE ÇIKARILABİLDİ

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul'u yaklaşık 2 saatlik çalışmayla çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.