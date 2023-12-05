BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAK

KOCAELİ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI TÜM BİRİMLERİNİN YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİ İLE SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM-ONARIMI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1389584

1-İdarenin a) Adı : KOCAELİ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : 42 Evler Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Hasan Gemici Spor Salonu Yanı No: 98 İZMİT/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2622299174-77 - 2622290008 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI TÜM BİRİMLERİNİN YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİ İLE SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM-ONARIMI HİZMET ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : MAHAL LİSTESİNDE YER ALAN TESİSLERİN YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİ İLE SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN 2024 YILI İÇERİSİNDE 2 (İKİ) DEFA PERİYODİK BAKIMININ YAPILMASI VE GEREKTİĞİNDE ARIZA MÜDAHELESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TEKNİK ŞARTNAME EKİ OLAN MAHAL LİSTESİNDE YER ALAN TESİSLER ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.02.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024 d) İşe başlama tarihi : 01.02.2024



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.12.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI-VİP TOPLANTI SALONU (42 EVLER KÖRFEZ MAHALLESİ SALİM DERVİŞOĞLU CADDESİ HASAN GEMİCİ SPOR SALONU YANI NO:98 İZMİT/KOCAELİ)



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama TS 12849 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ BU STANDARD, ALÂRM CİHAZLARI YETKİLİ SERVİSLERİNİN YAPISAL ÖZELLİK ,İŞLETMECİLİK, TEKNİK DONANIM, ÇALIŞANLARIN ÖZELLİKLERİ VE BELGELENDİRME İLE İLGİLİ KURALLARINI KAPSAR. TS 13345 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ BU STANDART, YANGIN SÖNDÜRME TANKLARI, SU DEPOLARI, YANGIN DOLABI, BORULAR, YANGIN HORTUMU, VANALAR, KONTROL PANOSU, YANGIN DEDEKTÖRLERİ, YANGIN ALARM CİHAZLARI, YANGIN SÖNDÜRME TABANCASI, SÖNDÜRME SPRİNKLERİ V.B. EKİPMAN BULUNAN YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VE DONANIMLARI YETKİLİ SERVİSLERİNİN; İŞLETMECİLİK, YAPISAL ÖZELLİK, TEKNİK DONANIM VE ÇALIŞANLAR VE BELGELENDİRME İLE İLGİLİ KURALLARINI KAPSAR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN YANGIN ALARM, ALGILAMA VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM İŞLERİ BENZER İŞ SAYILACAKTIR.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.