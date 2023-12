Sağlıkçılar Filistin için bir araya geldi!

İsrail'in Filistin’i savaş etiğine aykırı bir şekilde işgal etmesi sonucunda dünyada ve Türkiye’de tepkiler devam ediyor. Kocaeli'deki hekimler yapılan katliamlara dikkat çekmek için kanlı beyaz önlük giyerek, " Filistin'e sahip çık" ve "Beyaz önlüklerimiz kana bulanmasın" pankartlarıyla Fevziye Camii'nden başlayarak Sabri Yalım Parkı'na kadar yürüdü.

“SAĞLIK KURUMLARI HEDEF ALINDI”

Sabri Yalım Park'ında toplanan Kocaeli Üniversitesi hekim ve hekim adayları İsrail'e seslendi. Kocaeli Üniversitesi Hekimlerinden Yusuf Bozal yaptığı konuşmada:

“Bugün, işgalci Israil'in 7 Ekim'de başlatmış olduğu ve 2 aya yakındır devam ettirdiği katliama dikkat çekmek için burada bulunuyoruz. Ateşkesin bitmesiyle beraber yeniden başlayan çatışmalarda, en son açıklanan dünden bu yana 178 Filistinli şehit oldu, 589'u ise yaralandı. Katliamın sayısı 15 bini, yaralı sayısı 36 bini geçti. Şehit olanların %40'ını çocuklar, %30'unu ise kadınlar oluşturuyor. İşgal güçlerinin sürdürdüğü katliam politikasının ilk gününden bu yana, Gazze'de sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında problem yaşanmaktadır. 7 Ekim'den bugüne 28 hastane ve63 birinci basamak sağlık ocağı hizmet dışı kalmış, 60 ambulans ve 160 sağlık kurumu hedef alınmıştır.

“EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ZULM”

İşgal güçleri, Gazze'ye elektrik, su, gıda ve her türlü insani ihtiyaç malzemesinin girişini engellemek suretiyle tarihte belki eşi görülmemiş ve bir daha da görülmeyecek olan bir zulme imza atmıştır. Bu zorlu koşullar altında dahi yılmadan hizmet vermek için gayret sarf eden bütün hekimler ve sağlık çalışanları, adeta mücadeleleriyle destan yazmışlardır. Sadece hastalarının değil, kendilerinin dahi can güvenliği olmadığı bir ortamda çalışarak bu destansı duruşlarını perçinlemişlerdir. Belki 1 can için daha şifa vesilesi oluruz düşüncesiyle terk edip gitmedikleri topraklarında, üzülerek belirtiyoruz ki, pek çok hekim de şehit düşmüştür. Dr. Nefrolog Hammam Alloh, Dr. Medhat Saidam, Dr. Şami Ebu el-Rab bunlardan yalnızca birkaçıdır.

“ULUSLARARASI ANLAŞMAYA AYKIRI”

Uluslararası anlaşmalara göre hastane ve çevresinin askeri hedef hâline getirilmesi yasaklanmışken, işgal, hiçbir hukuki kaideyi dikkate almaksızın hastaneleri bombalamış, hastane yöneticilerine ulaşarak hastaneyi boşaltmaları için tehdit etmiş, en son geldiği noktada, Şifa Hastanesini çepeçevre kuşatıp tanklarla hastaneye girmiştir. Sosyal medya üzerinden yayınladıkları karikatür videoları sözde delil sayıp girdikleri hastanenin içinden yayınladıkları videolardan ise, iddia ettikleri tünellerden hiçbir iz görülememiştir. Ateşkes döneminde bile, farklı şehirlerde pek çok silahlı saldırı ve tutuklama gerçekleştiren bu katliamcıların, Batı Şeria'da, herhangi bir bombanın etkisiyle bile değil, doğrudan doğruya mermiyle 2 çocuğu şehit ettikleri görüntüler bütün kamuoyuna yansımıştır. Bu da açıkça göstermektedir ki, işgal, Filistin'de bile isteye bir soykırıma imza atmaktadır.

“YETKİLİLER SADECE TOPLANTILAR DÜZENLEDİ”

Gün geçtikçe zulmü, vahşeti, kan emiciliği gün yüzüne çıkan işgale karşı dünyanın dört bir tarafında, din, dil, ırk, mezhep, meşrep farkı olmaksızın, vicdan sahibi her insan ses çıkarmakta, büyük halk kitleleriyle yürüyüşler gerçekleştirmektedir. Ancak ne yazık ki, geçtiğimiz günlerde hafta süren ateşkes sürecini hariç tutarsak, bu zulme engel olmak adına, dünya üzerinde güç ve yetki sahibi olanlar, yalnızca birtakım kınamalar yapmaktan ve somut bir adım atma kararı alınmayan toplantılar düzenlemekten öteye gidememişlerdir.

“ACISI NASIL DİNECEK?”

Buradan soruyoruz, küçücük torununun naaşını öpüp okşayan, yavrusuna 'ruhumun ruhu' diyen babanın yaşadıklarının hesabını kim soracak? Şehit eşinin kanlı yüzünün başında gözyaşı döken kadının acısı nasıl dinecek? Evlerine düşen füze sonucunda bütün ailesini kaybeden o küçük çocuk, ameliyattan çıkıp uyandığında dünyaya mı gözünü açacak, bir kâbusa mı? Yaşadığı için mi sevinecek yoksa "Niçin ben de ölmedim?” Diyecek.

Tüm bu acıların son bulması için, elinde yaptırım gücü bulunan her türlü uluslararası kurum ve kuruluşları hareket etmeye davet ediyoruz. Bizler hekimler olarak, yaşanan bu zulme hiçbir zaman sessiz kalmayacağımızı, tepkimizi göstermekte kararlı olduğumuzu deklare ediyoruz. Bu itibarla, bu cumartesi itibariyle ülkemizde 3 kez düzenlenen "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş" başlıklı bu yürüyüşe, bugün Kocaeli'ndeki hekim ve hekim adayları olarak biz de katıldığımızı ilan ediyor ve bundan sonraki her cumartesi günü de bunu devam ettireceğimizi vurguluyoruz.

“SESSİZ KALMAYIN”

Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Sivas, Elazığ, Sakarya ve Kocaeli'nde düzenlenen bu yürüyüşün tüm şehirlere yayılması çağrısında bulunuyoruz. Bütün hekim ve hekim adaylarına sesleniyoruz: Lütfen durmayın, sessiz kalmayın; geliniz, hep beraber burada, her cumartesi günü, bu işgalden beri olduğumuzu duyurma adına yüzümüzün akı olan önlüklerimizle bir araya gelelim. Şu anda hastanelerde görev yapmakta olan hekimlerimizi de, bu zulme açık bir biçimde destek veren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığımıza da hastane eczanelerinde muadil ilaç kullanma çağrısında bulunuyoruz.“