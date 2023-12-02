TikTok Türkiye'de yasaklanıyor mu?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik çok ciddi çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Yayman, konuyla ilgili devam eden bir torba yasa hazırlığı içerisinde olduklarının bilgisini de verdi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman "TikTok'un Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisini Türkiye'ye çağırdık; 7 Aralık'ta TBMM'ye gelerek TikTok'taki çok büyük tartışmalara yol açan, milletimizin asla tasvip etmediği uygulamalar hakkında açıklamalarda bulunacak" dedi.

Yayman "TikTok'a kınama, bant daraltma, reklam yasağı dahil çeşitli cezalar verilebilir. Komisyon olarak böyle bir yetkimiz yok ama teklif etme gücümüz var; bunları komisyonumuzda değerlendireceğiz" diye konuştu.

Yüksek kazancın kapısını açan sosyal medya platformları, cinsel içerikli paylaşımlar yoluyla kolay yoldan para kazanmanın da adresi oldu. Kolay para kazanmak isteyenlerin gözdesi olan platformlarda cinsel içerikli paylaşımlar yapanlar, yayına katılanlardan sanal hediye jetonlarıyla hatırı sayılır para kazanıyor.

Bunların son örneği de TikTok'taki videoları ile 'Laz Kızı' oldu. Sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta para kazanabilmek için müstehcen görüntüler veren Laz Kızı lakaplı kişi, geçtiğimiz günlerde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: HALK TV