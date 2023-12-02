Mesutlu Iğdır, Derince'yi dağıttı: 0-3

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Saraç Akpınar, Oğuzhan Kocaçoban
Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir, Erman Bulucu (Alpay Çelebi dk.74), Volkan Altınsoy, Tuğkan Kamışoğlu, Erdi Can Şehit, Oğuz Kocabal, Melik Derin (Okan Baydemir dk.57), Ünal Emre Durmuşhan (Murat Arda Ayhan dk.57), Mehmet Akyüz (Eren Bayraktar dk.83), Alperen Pak (Hüseyin Karabey dk.83)
Iğdır Futbol Kulübü: Furkan Köse, Ahmet Kesim, Hasan Hatipoğlu (Umut Mert Toy dk.78), Kerim Avcı (Hakan Barış dk.63), Selim Ilgaz (Berkan Mahmut Keskin dk.63), Caner Cavlun, Eyüp Akcan, Mesut Özdemir (Hakan Yavuz dk.78), Halil İbrahim Sönmez, Mert Örnek, Mustafa Tahir Babaoğlu (Ömer Hasan Şişmanoğlu dk.72)
Goller: Hasan Hatipoğlu (dk.27), Hakan Barış (dk.69), Halil İbrahim Sönmez (dk.74) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Ünal Emre Durmuşhan, Tuğkan Kamışoğlu (Belediye Derincespor), Eyüp Akcan (Iğdır FK)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.