SEBZE SEVMEYENE SEBZE NASIL YEDİRİLİR?

NURÇİN BUGÜN NE VAR?

Bugün PIRASA MÜCVERİ (SEBZE BÖREĞİ) var. Geçen hafta yaptığımızda tarifini çok soran oldu. Biz de videolu tarif verelim dedik.

Malzemeler:

5 dal pırasa, 2 havuç, bir avuç maydanoz, 3 yumurta, 3 kaşık sorgum unu, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz, karabiber, istenen baharat, üzeri için çörek otu.

Yapılışı:

Pırasalar ince ince doğranır, havuç rendelenir. Yarım bardak zeytinyağında pırasalar ve havuç hafif yumuşayana kadar sotelenir, tuz ve baharat eklenir. Yumurtalar çırpılır, un ilave edilerek karıştırılır. Bu karışım ılınan sebzelerle birleştirilir. Doğranmış maydanoz da eklenir. Yağlanmış tepsiye ince olarak yayılır. Üzerine çörek otu serpilerek 120 derecede pişirilir. İstenirse üzerine rendelenmiş peynir de ilave edilebilir.

Aslında sebze sevmeyen ama sağlıklı beslenmek için bol sebze yenmesi gerektiğine inanan birisi için lezzetli bir tarif diyebiliriz. Biz bu fırında mücveri değişik sebzelerle yapıp torunlara SEBZE BÖREĞİ adıyla yediriyoruz.