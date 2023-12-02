AKP'de meclis üyeliği aday adaylığı süresi uzatıldı!

AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 3 Aralık Pazar günü sona erecek olan meclis üyeliği aday adaylığı başvuru süresinin AKP Genel Merkezi'nden gelen talimat ile 5 Ocak Cuma günü saat 19.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.