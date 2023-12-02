AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 3 Aralık Pazar günü sona erecek olan meclis üyeliği aday adaylığı başvuru süresinin AKP Genel Merkezi'nden gelen talimat ile 5 Ocak Cuma günü saat 19.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.
- Siyaset
AKP'de meclis üyeliği aday adaylığı süresi uzatıldı!
AKP İl Başkanı Şahin Talus, yarın sona erecek olan meclis üyeliği aday adaylığı başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.