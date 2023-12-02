İzmitli Periler, Kayseri'ye mağlup: 72-76

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Göksun Öz, Burak Erkan, Gündoğan Ali Balaban
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 17, Gergana İvanova 7, Sierra Lashe Calhoun 5, Ayşe Cora 11, Özge Özışık 2, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Jaime Nared 25, Dilara Tongar 2, Ferda Yıldız 3
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 15, Sevgi Tonguç 1, Aaryn Ellenberg 16, Fatmanur Karakaş, Merve Arı 5, Ayşegül Günay Aladağ 2, Gintare Petronyte 26, Damla Gezgin 3, Nazlı Bircan Gökdemir, Joyner Holmes 8
Başantrenör: Emre Özsarı
1.Periyot: 14-16 (Melikgazi Kayseri Basketbol lehine)
İlk yarı: 34-31 (İzmit Belediyespor lehine)
3.Periyot: 59-55 (İzmit Belediyespor lehine)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.