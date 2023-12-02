Devrim Bal: 25 yıldır bu kenti yönetenlerin seçime 4 ay kala engelli bireyleri hatırlaması hayal kırıklığıdır

İzmit Belediyesi CHP’li meclis üyesi Devrim Bal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yerel seçimlere 4 ay kala Engelsiz Yaşam Evi açacaklarını açıklamasını eleştirdi. 25 yıldır AKP tarafından yönetilen belediyenin önceliklerini sorgulama fırsatı bulduklarını belirten Bal, şu ifadeleri kullandı: İzmit Belediyesi olarak biz, özel gereksinimli bireylerin hayatlarını iyileştirmek adına,göreve gelir gelmez çalışmalar başlattık. Yaşama Destek Evi,Otizm okulu gibi projeleri hayata geçirerek somut adımlar attık. Bu projeler, Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in sadece seçim beyannamesinde yer almakla kalmadı, aynı zamanda ilk döneminde hayata geçirildi.

"25 YIL BOYUNCA YAPMADILAR"

Bu, siyasetin sadece vaatlerden ibaret olmadığını, eyleme dökülebileceğinin canlı bir kanıtı. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılacağı haberini verdiler. Bu haber ise 25 yıldır yönettikleri kentte bunca yıl yapmayıp hala yapacağız demeleri bize, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önceliklerini sorgulama fırsatı verdi.

"3. YILIMIZDA HAYATA GEÇİRDİK"

Biz söz verdik ve daha ilk dönemimizde, 3. Yılımızda yaptık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanda atılan adımı ancak yıllar sonra takip etmesi, gerçekten hayal kırıklığı yarattı. İzmit Belediyesi olarak, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için gösterdiğimiz çabanın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ancak yıllar sonra fark edilmesi üzücü.

"TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAKTAN MEMNUNİYET DUYARIZ"

Üzüntümüzün bir diğer nedeni, çok önemli bir konunun bu kadar ihmal edilmesi ve seçimlere 4 ay kala dile getirilmesi.Herşeye rağmen bu işin siyaseti olmaz gözüyle bakıyoruz. Özel gereksinimli bireyler için gerekli olanakları sağlama konusunda daha hızlı ve etkili adımlar atılmasını umuyoruz. İzmit Belediyesi olarak, bu konuda sizinle iş birliği yapmaktan ve tecrübelerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyarız.