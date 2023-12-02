Başiskele Belediyesi CHP’li meclis üyesi Emine Özkar, Büyükşehirin yerel seçime 4 ay kala Engelsiz Yaşam Evi projesi için harekete geçmesini yorumladı. Büyükşehir tarafından ihalesi yapılan engellilere yönelik yaşam merkezinin İzmit Belediyesi tarafından çok önceden yapıldığını vurgulayan Özkar, "Sayın Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, değerli İzmit Belediyesi çalışanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine örnek olduğunuz için sizlerle gurur duyuyorum. Fark, biz bu dönemde yaptık. Onlar gelecekte yapacak" dedi.
- Siyaset
CHP’li meclis üyesi Özkar: Büyükşehirin gelecekte yapacağını, İzmit Belediyesi bu dönem yaptı
Başiskele Belediyesi CHP’li meclis üyesi Emine Özkar, Büyükşehir tarafından ihalesi yapılan engellilere yönelik yaşam merkezinin İzmit Belediyesi tarafından 3. yılda yapıldığını belirterek gurur duyduğunu söyledi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.