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Evdeki tabanca küçük kızın hayatına mal oldu

Adıyaman’da 12 yaşındaki çocuk silahla oynarken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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Evdeki tabanca küçük kızın hayatına mal oldu mask

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Ortaca Köyünde yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğu S.D., iddialara göre babasına ait olduğu belirtilen tabanca ile oyun oynadığı sırada tabanca kazara ateş aldı.

KURTARILAMADI

Silahtan çıkan merminin vücuduna isabet alması sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sercan Demir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
# sağlık, çocuk, hastane

02 Ara 2023 - 18:30 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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