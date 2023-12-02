Tuzlaspor 3 penaltıyla kazanamadı

Maçta dakikalar

18. dakikada penaltı noktası üzerinde topu önünde bulan Doğancan Davas’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

28. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Mulumba’nın ortasında arka direkte Sergen Piçinciol’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

40. dakikada ceza yayı sol tarafından topla birlikte ceza sahasına giren Togui, Mehmet Özcan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Olcar, direkt penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Togui, yerden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.

44. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Mehmet Çınar çevirdiği topta ceza sahası içi sağ çaprazında Batuhan Yayıkcı’nın, Adeniyi’ye yaptığı müdahale sonucu hakem Burak Olcar, penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tidiany, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına göndü.

58. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Adeniyi, Batuhan Yayıkcı’nın müdahalesiyle ceza sahası içi sol çaprazda yerde kaldı. Hakem Burak Olcar, direkt olarak penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Adeniyi, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

90+6. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun sol taraftan yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Djitte’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Burak Olcar, Suat Güz, Haydar Avcı

Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Gökhan Akkan, Hasanalizada, Gameli, Mehmet Çınar (Samet Asatekin dk. 79), Mehmet Coşkun (Çağrı Giritlioğlu dk. 80), Tidiany (Hikmet Çiftçi dk. 74), Mahamadou Ba, Muhammed Akarslan (Mehmet Taş dk. 90), Togui (Yahaya dk. 74), Adeniyi

Yedekler: Görkem Demiryürek, Selim Ay, Mata, Umar, Halef Keklik

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Bandırmaspor: Gkelios, Rahmetullah Berişbek (Soukou dk. 56), Sergen Piçinciol, Batuhan Yayıkcı, Mucahit Albayrak (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 63), Mehmet Özcan (Mustafa Çeçenoğlu dk. 63), Jozefzoon (Metehan Mimaroğlu dk. 46), Mulumba, Doğancan Davas (Levent Ayçiçek dk. 46), Harris, Djitte

Yedekler: Akın Alkan, Emirhan Aydoğan, Mustafa Saymak, Yusuf Erdem Gümüş, Mexer

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Adeniyi (dk. 59 pen.) (Tuzlaspor), Djitte (dk. 90+6) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Samet Asatekin, Ferhat Kaplan (Tuzlaspor), Djitte, Mehmet Özcan, Taner Taşkın, Mulumba, Soukou, Metehan Mimaroğlu (Bandırmaspor)