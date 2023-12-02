A Milli Takım'ın EURO 2024 grubu belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da düzenlendi. A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.
Organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katıldı. 24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.
EURO 2024 grupları şu şekilde:
A GRUBU: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B GRUBU: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C GRUBU: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D GRUBU: Hollanda, Avusturya, Fransa, Play-off kazananı (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya)
E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off kazananı ( İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)
F GRUBU: Portekiz, TÜRKİYE, Çekya, Play-off kazananı (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan Lüksemburg)
DİĞER 3 TAKIM PLAY-OFF'TA BELLİ OLACAK
Kuralara, 21 takım katıldı. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak.
EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.