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Çocuğuyla yürüyen kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Esenyurt’ta sokakta çocuğuyla yürüyen kadını taciz eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HABER MERKEZİ
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Olay, 29 Kasım tarihinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sokak üzerinde aracıyla seyir halinde olan sürücü F.K., kucağında çocuğunu taşıyarak sokakta yürüyen kadına yaklaşmış, kadının önüne geçmesini bekleyen sürücü, aracının camından çıkarak eliyle dokunduğu kadını taciz etmişti. Şahıs, olay sonrası aracını hızla sürerek kayıplara karışırken neye uğradığını şaşıran kadın ise bir süre sonra yürümeye devam etmiş, yaşanan o anlar ise sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansımıştı.Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri plakadan şüphelinin kimliğinin tespit etti. Adresi tespit edilen F.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K., adliyeye sevk edildi.Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahsın tutuklandığı haberini ise İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
# tespit, Kadın

02 Ara 2023 - 20:48 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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