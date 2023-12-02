O gün yağışlar dönüyor!

Yeni haftada Kocaeli hava durumu nasıl olacak? 4 Aralık Pazartesi günü Kocaeli'de yağışlı havaların tekrar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Pazar günü en düşük 14 derece en yüksek 21 derece olacak. İşte güncel hava durumu: