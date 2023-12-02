Yeni haftada Kocaeli hava durumu nasıl olacak? 4 Aralık Pazartesi günü Kocaeli'de yağışlı havaların tekrar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Pazar günü en düşük 14 derece en yüksek 21 derece olacak. İşte güncel hava durumu:
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O gün yağışlar dönüyor!
Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.