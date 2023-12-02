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O gün yağışlar dönüyor!

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

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Yeni haftada Kocaeli hava durumu nasıl olacak? 4 Aralık Pazartesi günü Kocaeli'de yağışlı havaların tekrar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Pazar günü en düşük 14 derece en yüksek 21 derece olacak. İşte güncel hava durumu:
# Hava, yeni, Meteoroloji

02 Ara 2023 - 21:11 - Gündem

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