SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 3 Aralık Pazar günü 8 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Derince İzmit, Başiskele, Kandıra, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Kartepe olmak üzere 8 ilçede elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar şu şekilde:
|54063
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI
|BAYIR SK., BEYAZ GELINCIK, ESENYEL SK., GEYİK SK., KAFKAS SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., YALÇIN SK.
|03.12.2023
|09:00
|17:00
|54080
|KOCAELİ
|İZMİT
|KÖRFEZ, OVACIK, SANAYI, SANAYİ
|ALİ DİKMEN SK., BAKÜ SK., ÇISE, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., EMİN TERZİOĞLU SK., ERKUL SK., FARUK ŞIKKİBAR SK., GAZİ ERTUĞRUL SK., GÖKMAVI, GÖKMAVİ SK., KORKMAZLAR SK., LATİFE SK., MAZI, MAZİ SK., MESUTLAR, MESUTLAR SK., MOR SALKIM SK., NAMZET SK., NANE ÇİÇEĞİ SK., NERMİN SK., NİYET SK., ORMAN GÜLÜ SK., ÖZYALI SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SEDAT PEK SK., ŞEHİT ALİ ÇAVUŞ SK., ŞEHİT HASAN SK., ŞEKERLİ SK., ZEYTİNDALI SK.
|03.12.2023
|09:00
|17:00
|54148
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK
|AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, KAYALI SK., KORHAN SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK.
|03.12.2023
|09:00
|13:00
|54160
|KOCAELİ
|İZMİT
|KÖRFEZ, SANAYI, SANAYİ
|AKAĞAÇ SK., AKASYALI SK., ALTINLI SK., ANKARA KARAYOLU CD., ARSLANKAYA SK., AYŞENUR SK., BEYLİK SK., ÇELIKYAY, ÇELİKYAY SK., ÇINARLI, ÇINARLI SK., EMIN, EMİN SK., ESENYOL SK., FABRİKA SK., GAMZELI, GENÇLER SK., GÜLGONCA SK., GÜRTAY, GÜRTAY SK., HAYRETTİN UZUN CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 14. CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 4. CD., KAHYA KADIN CD, KERKÜK SK., KOCAER SK., KOZALI, KOZALI SK., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI CD., KUZEY SK., KÜLTÜRLÜ SK., LALEZAR SK., NANE ÇIÇEGI, ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR, ÖZ BURÇAK SK., ÖZSU SK., PETROL SK., SERİN SK., SEYHAN SK., SEYITOGLU, SEYİTOĞLU SK., TAMÇELİK SK., TAN, TAN SK., UZAK SK., YUDUM, YUDUM SK., ZEYTINDALI
|03.12.2023
|09:00
|17:00
|54205
|KOCAELİ
|İZMİT
|SANAYI, SANAYİ
|AÇELYA, BAYLAR SK., ERSOYLU SK., ESKI BAGDAT CD., ESKİ BAĞDAT CD., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GÜLER SK., HAFIZ EMIN, HAFIZ EMİN SK., HARPUT SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KADI, KADI SK., KALEM SK., KINA ÇIÇEGI, KINA ÇİÇEĞİ SK., KURU SK., ÖZ BAKİ SK., SAHİL SK., SAKAYIK, SEVGI ÇIÇEGI, SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SIRA SK., ŞAKAYIK SK., TOKİ SK., TOMBUL, TOMBUL SK., TUFANOGLU, TUFANOĞLU SK., YANKI SK., YELKEN SK.
|03.12.2023
|09:00
|17:00
|54234
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|MEHMETAĞA, YAYLACIK
|GÜLEN SK., KAR SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., ÖZKAR SK., SEVDA SK., ŞENSES SK., TURBO SK.
|03.12.2023
|09:00
|17:00
|54235
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YAYLACIK
|AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK SK., FERHAN, FERHAN SK., HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANALYOLU CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEVGİ SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK.
|03.12.2023
|09:00
|17:00
|54236
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|ARSLANBEY, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, YAYLACIK
|17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 19 MAYIS CD., ABİDE SK., AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKŞEN SK., AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., ARPAÇAY SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., AYNUR SK., BALABAN, BALABAN SK., BALLICA SK., BARIŞ SK., BASAR, BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BILDIRCIN, BILGEHAN, BİHTER SK., BİLGEHAN SK., BİNDALLI SK., BİRİNCİ SK., BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI SK., ÇAMLIBEL SK., ÇELENKOGLU, ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE, DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DEREBEY SK., DERVİŞ SK., DİCLE CD., DİLEK SK., DİNÇ SK., DOĞAL SK., DUMLUPINAR SK., DUT SK., DÜRÜST SK., DÜZLER SK., EĞİTİM SK., EKİM SK, ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELMALIK SK., ENERJİ SK., EREN, EREN SK., EYÜP SULTAN SK., FETİH SK., FİDAN SK., GAMZELİ SK., GAZI YASIN, GAZİ YASİN CD., GEDİZ SK., GÖKALP SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GÜLDESTE SK., GÜLPINAR SK., GÜNAYDIN SK., GÜRSEL SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HAREM SK., HASAN KAR SK., HAVAİ SK., HIPODRUM, HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, ILIM, IREM, ISTIKBAL SK., İLHAN SK., İLİM CD., İNCE SK., İREM SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KARANLAR SK., KARBEYAZI SK., KARLI SK., KARTALKAYA CD., KAVAKLI SK., KAVAL SK., KINCI SK., KORAY, KORAY SK., KOVAN, KOZA, KÖKNAR SK., KUBİLAY SK., KUMLUK, KUMLUK SK., KUMRULU SK., LAÇİN SK., MAVİ SK., MELEK SK., MELİHA, MELODİ SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., MODA SK., MUHABBET SK., MUTLU SK., NADİR SK., NAMLI SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEYZEN SK., NİDA SK., OKYANUS SK., OLCAY SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., OSMAN GAZİ. CD., OYA SK., ÖNDER, ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZEKLİ SK., RÜYA SK., RÜZGAR SK., SADIK, SADIK SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SARI GONCA, SARI GONCA SK., SEDA, SEDIR, SEDİR SK., SELİMİYE CD., SERGEN SK., SERINCAN, SERİNCAN SK., SEZER, SEZGİN SK., SOYLU, SOYLU SK., SUBASI, SULTAN BABA SK., SUNA SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLE, ŞAŞMAZ SK., ŞENER SK., TABİAT SK., TALİM SK., TAŞ SK., TELALTI SK., TERİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., ULUISIK, ULUISIK CD., ULUIŞIK CD., VOLKAN, VOLKAN SK., YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YARIŞALANI CD., YASA, YASA SK., YAVUZ SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLACIK CD., YELİZ SK., YENİÇERİ SK., YESILKENT, YILDIRAY, ZEBRA SK., ZEYBEK SK.
|03.12.2023
|09:00
|17:00
|54238
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKDURAK, AYDINLIK, BABAKÖY, ÇALKÖY, DOGANCILI, DOĞANCILI, KIZILCAPINAR, ORHAN
|AÇELYA SK., AĞVA İSTANBUL CD., AKASYA, BAHÇE SK., BATTAL GAZİ SK., DOGANCILI MERKEZ MEVKII, DOĞANCILI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GAZİLER CD., GÜLAY SK., GÜVENLER CD., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HİDAYET SK., HUNLAR CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARABIYIKLAR MEVKII, KARABIYIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAVAKDIBI, KAVAKDİBİ CD., KAYMAK SK., KIZILCAPINAR KÖYÜ YOLU SK, KIZILCAPINAR MERKEZ MEVKII, KIZILCAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., MEDRESE SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERTCAN SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., OKUL, SARISU, SARISU CD., SARISU MEVKII, SARISU MEVKİİ KÜME EVLER, SINIR SK., SUCU SK., TABAKHANE, TABAKHANE CD., UZUN AHMET CD., ZAMBAK SK.
|03.12.2023
|09:00
|17:00
|54240
|KOCAELİ
|GEBZE
|ARAPÇEŞME, CUMAKÖY, GEBZE OSB, KADILLI, MEVLANA, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK, PELİTLİ
|1082/3. SK., 3313, 3313., 3317., 3317. SK, 3318, 3318., 3327., 3340., 3341, 3341., 3342. SK., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3801. SK., 3804., 3806., 3806. CD., 3810, 3811., 3812., 3813., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3840. SK., 3841, 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4201. SK, 4301., 4301. SK., 4303, 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, 4341., 873/2. SK., AHMET AĞA SK., ALEMDAR CD., ANKARA, AYAR SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇEŞME SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DOĞA SK., DOKTOR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., EVREN SK., FATİH, GAZİ SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., HAFIZ EYÜP SK., HARMAN SK., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KARA SK., KARSIYAKA, KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KERİMOĞLU SK., KISA SK., KOCAKÖPRÜ SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., MENEKŞE SK., MERCAN SK., MEŞE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., NERGİZ SK., ORMANCI SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SANCAK CD., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SEZER SK., SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., SULTAN SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD., VADİ SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., ZEMZEM SK., ZÜMRÜT SK.
|03.12.2023
|09:30
|11:30
|54245
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|AHU, AKDENIZ, ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., ATILGAN SK., ÇAĞATAY SK., DAMLA SK., DİLARA SK., DURU SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ECE, ECE SK., ELİF SK., ELVAN SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FATIH SULTAN MEHMET, FETİYE CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÖKÇE SK., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜVERCİN SK., HAZAN SK., HÜSEYİN DEMİR CD., ILGAZ SK., IRMAK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KAMER SK., KASIMPATI SK., KUMSAL SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NEHİR SK., NERGIS, NESLIHAN, NESLİHAN SK., NİLÜFER SK., ÖZCAN SK., PIRILTI, SEDEF SK., SELMA SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFİK FİKRET CD., TURGUT ÖZAL CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., ULUS SK., UYGUN SK., YAGMUR, YAĞMUR SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YEŞİL SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD.
|03.12.2023
|13:00
|15:00
|54253
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SERDAR, SEYMEN
|ACAR SK., BAGCI, BEYLİK CD., CEDİT SK., CUMA, CUMA SK., ÇEÇENLER SK., ERENOĞLU CD., HACIBEY SK., HAYIRSEVER, HAYIRSEVER SK., KUŞ SK., SULTAN MURAT CD.
|03.12.2023
|09:00
|14:00
|54261
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR
|ANKA, ARPALIK, ARPALIK CD., BALLI BADEM SK, BAŞARAN SK., BEREN, BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMİLİ SK., DADAS, DADAŞ SK., DEMOKRATLAR, EMİNOĞLU SK., FEZA SK., İBİŞOĞLU SK., KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, PETEK, PETEK SK., POSTACI, SOYSAL SK., SÜMBÜL SK., ŞİMAL SK, YILDIZLAR SK., ZİYARET SK.
|03.12.2023
|14:00
|17:00
|54262
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ
|AÇANGÜL SK., AKSOY CD., ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, DEMOKRATLAR CD., DOST, EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., ESTERGON CD., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., KENT, KENT SK., LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER
|03.12.2023
|14:00
|17:00
|54278
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIS, BARIŞ
|1802., 1802. SK.
|03.12.2023
|09:00
|12:00
|54280
|KOCAELİ
|GEBZE
|GAZILER, GAZİLER, GÜZELLER, MEVLANA
|1718. SK., 1719. SK., 1727. SK., 19/1. SK., 839/3. SK., 884/4. SK., BAHAR CD., ISSIKGÖL, ISSIKGÖL CD.
|03.12.2023
|14:00
|17:00
|54281
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ
|246. SK., 540/2. SK., 561. SK., 562. SK., AKPINAR SK., BİLAL-İ HABEŞ CD., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, UZUNTARLA SK, VALILER
|03.12.2023
|09:00
|12:00
|54298
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE
|BASKALE, BAŞKALE SK., BUSE SK., DELIORMAN, DELİORMAN SK., DEMİRKIRAN SK., EBRULİ SK., GÜNDEŞ SK., HİSARCIK SK., KELEŞ SK., KIRLALESİ SK., NIZAM-I CEDIT, NİZAM-I CEDİT CD., ÖNER, ÖNER SK., SADE, SADE SK., SERÇECIK SK., SERÇECİK SK., SÖZLÜ SK., SUADIYE, SUADİYE CD, SUADİYE CD., SÜKUNET, SÜKUNET SK.
|03.12.2023
|09:00
|17:00
|54299
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SARIMEŞE
|ARPALIK SK.
|03.12.2023
|09:00
|17:00
|54304
|KOCAELİ
|GEBZE
|BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, ISTASYON, İSTASYON, MIMAR SINAN, SIRASÖĞÜTLER
|1445/10. SK., 1495. SK., 1495/2. SK., 1495/3. SK., 1496. SK., 1496/1., 1496/1. SK., 1603. SK., 1604. SK., 1604/1. SK., 1604/2. SK., 1605. SK., 1605/1., 1605/1. SK., 1633. SK., 1633/1. SK., 1643. SK., 337. SK., 338., 339. SK., 340. SK., 341., ÇELİKOĞLU CD., SIRA SÖĞÜTLER CD., YENİ BAĞDAT CD.
|03.12.2023
|09:00
|09:30
|54306
|KOCAELİ
|GEBZE
|BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, ISTASYON, İSTASYON, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER
|1495., 1601/1. SK., 1602. SK., 1605., 1606. SK., 1630. SK., 1631. SK., 1632. SK., 1632/1. SK., 1634. SK., 1639. SK., BAYRAMOĞLU CD., BEYAZIT CD., ÇELIKOGLU, ÇELİKOĞLU CD, GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD.
|03.12.2023
|15:30
|16:00
|54307
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU
|1319/2. SK., 1319/3. SK., 1802/1. SK., 4123., 4140., 4142., ANİBAL CD., AŞAĞIBAĞLAR SK., DR.ZEKİ ACAR CD., GYTE MUALLİMKÖY YERLEŞKESİ YOL, KOŞU YOLU CD., MUALLİM KÖY, SİTE SK., ZEYTİNLİK SK.
|03.12.2023
|09:00
|16:00
|54308
|KOCAELİ
|GEBZE
|BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY
|1804/2. SK., 1804/4. SK., 1804/5. SK., 1805. SK., 1805/3. SK., 1805/4., 1805/4. SK, 1805/4. SK., 1805/5. SK., 4102., 4127., 4127. SK, BAHAR SK., DAR SK., DENIZ, DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., HARMANYOLU SK., LALE SK., MUALLİM KÖY CD., SAĞLIK SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK.
|03.12.2023
|09:00
|16:00
|54309
|KOCAELİ
|GEBZE
|INÖNÜ, İNÖNÜ
|1942., 1949. SK., 1949/2., 1949/2. SK., 1952. SK., 1952/1. SK., 1959/1. SK., 1960. SK., 1962., 1962. SK., 1964., 1964. SK.
|03.12.2023
|11:00
|15:00
|54310
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK, PELİTLİ
|3202. SK, 3210., 3236. SK., 3248., 3252., 3253, 3253., 3254., 3256., 3258. SK, 3261., 3262., ARMUTLU SK., AYDIN SK., BANU SK., DEĞİRMEN YOLU SK, ELMALI SK., EROĞLU SK., GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., ORGANIZE, ÖMÜR SK., ÖZDEN SK., PELİTLİ YOLU CD., SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK.
|03.12.2023
|00:10
|05:00
|54311
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236., 3237. SK., 3238, 3238., 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247. SK., 3248, AKASYA SK., AYBEK SK., CEREN SK., ÇINAR SK., DOĞRULAR SK., FIRAT SK., IHLAMUR SK., KARANFİL SK., KÖMÜRCÜLER SK., OKUL SK., ORGANİZE CD., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., YILMAZ SK.
|03.12.2023
|00:10
|05:00
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