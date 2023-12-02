- Asayiş

AKP'li başkan kazada hayatını kaybetti

Çarşamba'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. Kazada yaşamını yitirenlerden birinin AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı
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AKP'li başkan kazada hayatını kaybetti mask
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Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkiinde akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tolgahan Topuz yönetimindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, karşı şeritte gelen  AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobile çarptı. Kazada, İslamoğlu ve Topuz ile otomobilindeki Nuh Çevik ve  Ertuğrul Sağlam ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücüler İslamoğlu ve Topuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çevik ve Sağlam'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
# soruşturma, sağlık, kaza, AKP, itfaiye, Ertuğrul Sağlam

02 Ara 2023 - 22:25 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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