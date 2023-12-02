Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan’ın yeğeni tutuklandı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 27 Kasım günü gece saatlerinde bir grup silahlı saldırgan, 2 eğlence mekanını kurşunlayıp 1 kişiyi yaraladı. Aynı gece 1 işyerinde yağma yapan saldırganlar, burada da 2 kişiyi de darbederek yaraladı.
Kaçan şüphelerin yakalanması için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmada, şüphelilerden birinin tutuklu bulunan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni R.P. olduğu belirlendi.
Örgüt yöneticisi R.P. ile üyelerinin Etimesgut ilçesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Örgüt yöneticisi R.P. ile birlikte örgüt üyeleri Y.K., M.V., E.Ş., S.D. ve M.T., gözaltına alındı
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI!
Adreste yapılan aramalarda; 23 sentetik ecza hapı, 31 gram esrar, 1 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve 65 fişek, 2 askeri renkte balistik yelek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 300 TL ele geçirildi.
Şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'nitelikli yağma' gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu da öğrenildi.
Saldırıların, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iç hesaplaşması olup olmadığı araştırılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen Y.K., R.P. ve M.V., tutuklandı.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI!
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen 'Kaplanlar' grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki operasyonla gözaltına alınmıştı. Kaplan; "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma", "işkence" suçlarından tutuklanmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat 41 - Lan çakallar atlet terlesin be alın terlesin havada bul tavada bul hayirdir
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.