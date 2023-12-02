- Asayiş

Seyir halindeki araç yandı

Karamürsel ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı
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Seyir halindeki araç yandı mask
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Osmaniye Mahallesi'nde seyreden hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtan bir ağaca da sıçrayan yangını söndürdü.Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.​​​​​​​
# itfaiye, büyük

02 Ara 2023 - 23:25 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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