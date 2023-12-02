Osmaniye Mahallesi'nde seyreden hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtan bir ağaca da sıçrayan yangını söndürdü.Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.
- Asayiş
Seyir halindeki araç yandı
Karamürsel ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.