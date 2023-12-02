Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışlarda, Maxi Grup'ta 3, Süper Grup'ta ise 7 sporcu mücadele ediyor.Organizasyon, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlarla devam etti.İlk gün, sıralama turlarının ardından Maxi Grup ve Süper Grup ilk yarışlarının koşulmasıyla tamamlanacak.Organizasyon, yarın gruplardaki ikinci yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.
- Spor
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ve son etap yarışları, Kocaeli'de start aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.