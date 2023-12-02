KVKK Hakkında Merak Edilenler!

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVKK’nın Amacı Nedir? Sağladığı Faydalar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile;

Kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması

Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması

Amaçlanmaktadır.

Bu kanun ile, kişisel verilerin veri sahibinin bilgi olmaksızın işlenmesi ve hatta bazı veriler açısından veri sahibinin açık rıza olmaksızın işlenmesi engellenmektedir. Bir kişisel veri işlenecek yani kayıt altına alınacak ise, veri sahibinin konu hakkında bilgisi ve bazı hallerde de veri sahibinin açık rızası olmalıdır.

KVKK’ya Uyulmaması Halinde Uygulanabilecek Cezalar Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 17.maddesinde ilgili kanuna aykırılık halindeki suçlar düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

KVKK madde 17:

Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır

Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre cezalandırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135.maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, 136.maddesinde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, 137.maddesinde nitelikli haller, 138.maddesinde verileri yok etmeme suçu, 139.maddesinde ilgili suçların şikayet usulü ve 140.maddesinde tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması düzenlenmiştir.

Ek olarak, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 18.maddesinde ilgili kanuna aykırılık halindeki kabahatler düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

KVKK madde 18:

Bu Kanunun;

a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

idari para cezası verilir.

Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.

Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.

Şeklinde para cezalarında hükmedilir.

Açık Rıza Nedir? Geri Alınabilir Mi?

Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin olarak bilgilendirmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rızadır. KVKK kapsamında açık rıza önem arz etmektedir. Keza kanunun 5. Maddesinde belirli istisnalar dışında kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenemeyeceği öngörülmüştür.

KVKK madde 5:

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ayrıca, özel nitelikli kişisel veriler açısından da Kanun’un 6.maddesinde;

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Şeklinde düzenlenmiştir.

Açık rıza veren kişisel veri sahibi dilediği zaman vermiş olduğu açık rızasını geri alabilmektedir.

KVKK’dan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Hukuki Süreçler

Kişisel verilerin korunması kapsamında suç teşkil eden bir hususun varlığı halinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydedilen veri sahibi, verileri kaydeden kişiye yönelik 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilmesi için suç duyurusunda bulunabilir.

Buna ek olarak, kişisel veriler hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsa bile, kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına veren kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulabilir.

Bu iki suç tipinin;

Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Ayrıca, kanunda belirlenen süreler geçmiş olmasına rağmen kişisel verileri yok etme yükümlü kişinin yok etmemesi halinde de suç duyurusunda bulunulabilmektedir.

KVKK’da Avukat Desteği Almanın Önemi!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel veri sahibinin ad-soyad gibi en genel verileri dahil olmak üzere tüm verilerinin korunmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, günümüzde özellikle teknolojinin ilerlemesi ile ad-soyad, telefon gibi veriler izinsiz ve hukuka aykırı olarak başkaca kişiler tarafından ele geçirilmektedir.

Bu kapsamda, özel bir uzman alanı olan kişisel verilerin korunması ile ilgili hak kaybı yaşanmaması ve kişisel verilerin korunabilmesi için Kadıköy avukat hizmetinden destek alınması, uzman avukat kadromuz ile süreçlerin yürütülmesi önem arz etmektedir.