Türkiye’den İsrail’e sert yanıt

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, İsrailli Bakan Cohen'in sosyal medya platformundaki paylaşımına ilişkin yazılı yanıt verdi.

Sözcü Keçeli, " İsrail- Filistin sorununun geçmişinde de görüldüğü üzere, İsrail'in Filistinlilere baskı uygulamayı ve onların temel özgürlüklerini yok etmeyi sürdürdükçe, kolektif ve bireysel haklarını savunan Filistinli sayısının daha da artacağını ve İsrail'in daha fazla direnişle karşılaşacağını" vurguladı.

Mevcut sorunun temelinde İsrail'in hukuku, insan haklarını ve evrensel ilkeleri tamamen hiçe sayan işgalci tutumunun, yayılmacı zihniyeti ve baskıcı eylemlerinin yattığını belirten Keçeli, "İşgalci bir gücün, sivil nüfusa yönelik hunharca saldırıları hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak kabul edilemez" ifadesini kullandı.

COHEN NE DEMİŞTİ?

Cohen, X hesabından yaptığı paylaşımda "Hamas-IŞİD terör örgütü, sonraki gün Gazze'de var olmayacak. İsrail'in güvenliği ve bölgede yaşayanlar için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere Gazze'yi Hamas'tan özgürleştireceğiz. Siz, bertaraf edilmeyen ve Gazze'den kaçan Hamas teröristlerini ülkenizde barındırabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.