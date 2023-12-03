Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Somali ile ilgili yeni gelişme sonrası açıklamada bulundu. BM kararına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dün (1 Aralık) gerçekleştirilen oturumunda alınan ve Somali'ye yönelik 1992 yılından bu yana yürürlükte olan silah ambargosunu kaldıran kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tarihi kararın, Somali'de huzur ve refah ile geleceğe dair güçlü umutların yeşereceği bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi Somali halkının yanında olmaya ve bu yeni dönemde de Somaliye destek vermeye devam edecektir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.