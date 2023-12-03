Tugay Polat, Körfez meclisi için aday adayı

Adaylık açıklaması sırasında; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan, belediye başkanı aday adaylarından Alim Erdemir, önceki dönem ilçe başkanlarından Ramazan Tuna, Körfez Erzurumlular Derneği Başkanı Yavuz Göğdemir, Körfez Erzurumspor Taraftarlar Derneği Başkanı İlhami Balgay, Tütünçiftlik Erzurumlular Derneği Başkanı Gençosman Demir, Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KOTSİAD) Genel Başkanı Erkan Gül, KOTSİAD Körfez Şube Başkanı Nedim Sarı, Erzurum derneklerinin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş ve partili hazır bulundu.

“ADAYLIĞI HAYIRLI OLSUN”

Törende ilk olarak konuşan ilçe başkanı Nurettin Okutan, “Partimizde meclis üyelikleri için başvuru süreci 5 Ocak tarihine uzatıldı. Bu arada zaten yoğun olan başvuruların bundan sonraki süreçte devam edeceğini görüyoruz. Bugün de Tugay beyin belediye meclisi için aday adaylığı başvurusu için bir aradayız. Kendisine ve partimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“ YENİ ZAFERLER KAZANACAĞIZ”

Daha sonra konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Tugay Polat ve birlikte olduğu geniş bir grubun genel seçimler öncesinde AK Parti saflarına katıldığını hatırlattı. Söğüt, “Tugay bey bugün de belediye meclis üyeliği için aday adaylığını ilan ediyor. Kendisine hayırlı olmasını diliyoruz. AK Parti çok büyük bir hareket, daha da güçlü ve büyük birlikteliklerle yeni seçim zaferlerini hep beraber yaşayacağız” dedi.

“KÖRFEZ İÇİN YENİ BİR ADIM!”

Toplantının son bölümünde konuşan ve Körfez Belediyesi meclis üyeliğini resmileştiren iş insanı Tugay Polat ise, “Hatırlanacağı gibi Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde başlayan Türkiye Yüzyılı sürecine destek olmak, bu harekete bir parçası olarak hizmet etmek için genel seçimler öncesinde AK Parti’ye katılmıştık. Şimdi de aynı düşünce ile Körfez Belediyemizde meclis üyesi olarak görev almak amacı ile aday adayı oluyoruz. Bizleri bu çok özel günde yalnız bırakmayan tüm partililerimize, STK temsilcilerimize, gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. Körfez için yeni bir adım atmak üzere bu yolculuğa çıkıyoruz” açıklamasında bulundu.