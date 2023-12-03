Tosuncuk ve ağabeyine 'bank' cezası!

13 Nisan 2023 tarihinde Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.
Ayrıca sanıklar hakkında 10 bin lira adli para cezası uygulanmıştı.
KARAR ONANDI
İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu 2 yıl 6’şar ay hapis cezası ve 10’ar lira adli para cezası kararı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi Aydın kardeşlerinin istinaf başvurusunu redderek, kararı onadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kamil - Onar lira para cezası mı? Yazdığınız haberi siteye koyarken bi gözden geçirin lutfen...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.