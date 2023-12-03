Fenomen öğretmen, derisi yüzülmüş kelleyle ders yaptı!

Bir ana sınıfı öğretmeni, sıraların üstüne hayvan organları ve derisi yüzülmüş kelle koyarak ders yaptı.

Etkinliğin çocukların yaş grubuna uygun olmadığını belirten psikologlar ve öğretmenler tepki gösterdi.

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre sosyal medyada yaklaşık 650 bin takipçisi bulunan fenomen öğretmen ise “Beni anlamamanız o kadar normal ki çünkü ben Anadolu’nun bağrında gerçekçi nesiller yetiştiriyorum. Siz Avrupa’nın gölgesinde hayalperest çocuklar büyütüyorsunuz” diyerek kendisini savundu.

"ÇOCUKLARDA SORUNLAR OLABİLİR"

Bu şekilde anlatımların çocuklarda sorunlar oluşturabileceğine dikkat çeken Uzman Psikolog Aynur Sayım, “Alt ıslatma, ağlama, uyku, iştah sorunlarıyla karşılaşılabilir, et yemeyebilirler, huzursuzluk gibi davranış sorunları yaşayabilirler” diye konuştu. Her yaş grubu için farklı eğitim şekilleri olduğunu aktaran Sayım, anaokulundaki çocuklara görsellerle, çizimlerle onların yaş grubuna uygun şekillerle anlatım yapılmasını önerdi.