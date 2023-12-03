- Asayiş

12 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu

Adıyaman'da babasına ait tabanca ile oynadığı sırada kazara kendini vuran Sercan Demir (12), hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
12 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu mask

Olay, Gerger ilçesi Ortanca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabanca ile oynayan Sercan Demir, kazara tetiğe dokununca silah ateş aldı.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ekiplerce Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
# tabanca, kendini vurdu, soruşturma

03 Ara 2023 - 11:24 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.106.646 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL