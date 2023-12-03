12 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu

Olay, Gerger ilçesi Ortanca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabanca ile oynayan Sercan Demir, kazara tetiğe dokununca silah ateş aldı.
Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ekiplerce Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.