- Hayatın İçinden

İçeni iğne ipliğe çeviren zayıflama kahvesi! Uyurken bile kilo vermenizi sağlayacak

Kilo vermekte zorluk çekenlere özel zayıflamaya yardımcı olacak tarif geldi. Kahve, yağ yakan besinler grubunda olan 3 temel malzeme sayesinde kahve tarifi verildi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İçeni iğne ipliğe çeviren zayıflama kahvesi! Uyurken bile kilo vermenizi sağlayacak mask

İştah kesmeye yardımcı olan besinler yeme isteğinin önüne geçerken kahve ve bol bol su tüketimi vücutta bulunan toksinlerin azalmasına neden olur. Süt hem bu şartları yerine getirirken kişinin sağlıklı zayıflamasına sağlar. Tarçın ise kan şekerini dengede tutarken fazla yeme isteğinin önüne geçer.

YAĞ YAKAN KAHVE

– 1 su bardağı süt

– 1 adet çubuk tarçın

– 1 tatlı kaşığı gold veya klasik kahve

TARİF

Kullanılan sütün geceden hazırlanması gerekiyor. Süt ve çubuk tarçın ufak tencerenin içerisine alınarak kısık ateşte kaynamaya bırakılır. Tarçının özlerini süte bırakmasına yardımcı olurken biraz kaynatıldıktan sonra ocaktan alınarak sabaha kadar tarçınla beraber beklemeye bırakılır.

Yağ yakan kahvenizi içmek için en uygun saat akşam 4-5 saatleri olurken enerji düşer ve kişiler akşam yemeklerinde yemek yeme isteği artar. Bunun önüne geçmek için yağ yakımı için kahveler yemek öncesi tüketilir. 

03 Ara 2023 - 11:53 - Hayatın İçinden

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.106.646 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL