İçeni iğne ipliğe çeviren zayıflama kahvesi! Uyurken bile kilo vermenizi sağlayacak

İştah kesmeye yardımcı olan besinler yeme isteğinin önüne geçerken kahve ve bol bol su tüketimi vücutta bulunan toksinlerin azalmasına neden olur. Süt hem bu şartları yerine getirirken kişinin sağlıklı zayıflamasına sağlar. Tarçın ise kan şekerini dengede tutarken fazla yeme isteğinin önüne geçer.

YAĞ YAKAN KAHVE

– 1 su bardağı süt

– 1 adet çubuk tarçın

– 1 tatlı kaşığı gold veya klasik kahve

TARİF

Kullanılan sütün geceden hazırlanması gerekiyor. Süt ve çubuk tarçın ufak tencerenin içerisine alınarak kısık ateşte kaynamaya bırakılır. Tarçının özlerini süte bırakmasına yardımcı olurken biraz kaynatıldıktan sonra ocaktan alınarak sabaha kadar tarçınla beraber beklemeye bırakılır.

Yağ yakan kahvenizi içmek için en uygun saat akşam 4-5 saatleri olurken enerji düşer ve kişiler akşam yemeklerinde yemek yeme isteği artar. Bunun önüne geçmek için yağ yakımı için kahveler yemek öncesi tüketilir.