KAFAMDAKİ DELİ SORULAR: LİGİ BAHİSÇİ MENAJERLER Mİ YÖNETİYOR?

HATİCE’YE DEĞİL NETİCEYE BAK !..

Tabelaya bakarsan, Ertuğrul Sağlam iç sahada küme düşmüş, dış sahada şampiyon olmuştur… Benim için ikisi de geçersizdir… Bu kayıplar ve kazançlarda başarılı ya da başarısız Ertuğrul Sağlam değildir… Menajerlerdir… Türkiye’de menajerler bahis oynuyor ve çatır çatır para kazanıyor… Futbolcular da onlar ne derse yapmak zorundalar…

BİR MENAJERİN BİR ÇOK TAKIMDA FUTBOLCUSU VAR

Zira aynı menajerin ya da diğer menajerlerle bağlı oldukları tek şirketin tek amacı, futbolcu satmak değil, futbolcular arasında bahis sonuçları uygulatmaktır… Ben tam 8 maçın skorunu art arda bilirken, “Ağabey sen gazetecisin bu maçlar kuruluyor, sen de biliyorsun” diyenler çıktı ciddi ciddi… Ama ben hala ay sonunu zor getiriyorum… Bahis oynasam köşeyi dönmüştüm… Ümraniye maçında 4-0 kazanacağız dedim, 3-0 yenildik… Bu maçın skoru ‘Normal’ değil… Kocaelispor iç sahada son sezonların en kötü grafiğini çiziyor. İç sahada oynanan maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet var. Yani kayıp büyük: 10 puan… Bu kadar pahalı bir kadronun iç sahada bu kadar kötü oynaması anlaşır gibi değil…

ERTUĞRUL SAĞLAM İLE İÇ SAHA KARNESİ:

KOCAELİSPOR-MANİSA: 0-2

KOCAELİSPOR-ALTAY: 3-2

KOCAELİSPOR-BOLU: 2-1

KOCAELİSPOR-KEÇİÖREN: 3-0

KOCAELİSPON-ERZURUM: 1-1

KOCAELİSPOR-G.BİRLİĞİ: 2-2

KOCAELİSPOR-ÇORUM: 2-1

KOCAELİSPOR-ÜMRANİYE: 0-3

İÇ SAHA PUAN DURUMU:

O G B M A Y AV. P

8 4 2 2 13 12 1 14