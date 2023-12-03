İYİ PARTİ'DE O İSİM BÜYÜKŞEHİR ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

İYİ Parti Kocaeli Geçmiş Dönem SKM Başkanı Zekeriya Özak, 04 Aralık Pazartesi günü (Yarın) saat 11.30’da İYİ Parti il binasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Aday adaylığını açıklayacak.

ZEKERİYA ÖZAK KİMDİR? İŞTE BİYOGRAFİSİ

1966 Siirt doğumlu olan Zekeriya Özak, 1976 yılından beri Kocaeli’de ikamet ediyor. İzmit Ortaokulu ve İzmit Lisesi'nde okudu. 1987 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu ile başladığı yüksek lisansını aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamlayarak Yüksek Mimar unvanını aldı.TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Kurucu Şube Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan AKP ile birlikte Kocaeli İl Teşkilatı’nın kuruluşunda aktif olarak görev aldı. 2003 yılında İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. AR-GE'den Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerindeyken Büyükşehir, İlçe ve Belde belediyeleri yerel yönetimler projeleri hazırlık çalışmalarında bulundu.