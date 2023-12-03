HEDEP'li Gergerlioğlu, engellilerin sıfır araçtaki vergi istisnasının genişletilmesi için kanun teklifi verdi!

Teklifin gerekçesinde, “Engellilik durumlarında taşıt temel ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak noktasında yüzde 40 engelli olan özellikle çocuk ve yaşlı engelliler de araca büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple de sosyal devlet bu yurttaşlardan alınan vergilerde istisna sağlaması Anayasa madde 10’da belirtilen eşitlik ilkesi açısından da yerinde bir çalışma olacaktır.” denildi.

ÖTV MUAFİYETİNDEKİ ARAÇLARIN ÜST SINIR 1 MİLYON 4 BİN 200 TL’DEN OCAK 2024’TE 2 MİLYON 500 BİN TL’YE ÇIKARILMALI

HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, engellilerin ulaşım sorununu çözmek için sıfır araçlarda engellilere uygulanan özel tüketim vergisi istisnasını genişletecek Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte, engellilerin sıfır araç alımındaki vergi istisnası için gereken yüzde 90 engellilik oranının yüzde 40’a düşürülmesi ve araç alımında ÖTV muafiyetindeki araçların üst sınırının 1 milyon 4 bin 200 TL’den Ocak 2024’te 2 milyon 500 bin TL’ye çıkarılması önerildi.

Teklifin madde gerekçesi şöyle:

“Engellilik yurttaşlar için taşıt temel ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak noktasında yüzde 40 engelli olan özellikle çocuk ve yaşlı engelliler de araca büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple de sosyal devlet bu yurttaşlardan alınan vergilerde istisna sağlaması Anayasa açısından da yerinde bir çalışma olacaktır” diye düzenleme yapıldı.

Teklifin genel gerekçesinde de şu ifadeler yer aldı:

“Fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen kişiye engelli yurttaş denilmektedir. Bu yurttaşlarımıza bir rapor verilerek engellilik durumları belirginleştirilmektedir. Engelli raporu, engelli kişilere sağlanan hak ve önceliklerden yararlanmak için kişilerin engelli olduklarını resmi bir sağlık raporu ile belgelemesi durumunu gösterir. Kanuna göre fiziksel ya da ruhsal olarak vücut fonksiyonlarının yüzde 40 ve üzerini kaybetmiş kişiler engelli kabul edilmektedir.

“4 MİLYON 876 BİN ENGELLİ VAR”

Yasalara göre kişinin engelli sayılabilmesi için vücut fonksiyonlarını en az yüzde 40 oranında kaybetmesi gerekmektedir. Engelli rapor oranı yüzde 40’ın altında ise kişi engeli kabul edilmez ve engellilere sağlanan hiçbir haktan faydalanamamaktadır. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Temmuz 2023 Engelli Yaşlı İstatistikleri Bülteni’nde Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre, en az bir engeli olan (3 ve daha yukarı yaş) nüfusun oranı %6,9 (4.876.000 kişi)’dur. Erkeklerde %5,9 olan bu oran kadınlarda %7,9’dur. Yaş grubu arttıkça en az bir engeli olan nüfus oranının artma eğiliminde olduğu görülmektedir. 35-39 yaş grubundan itibaren en az bir engeli olan kadınların oranı erkeklerden yüksektir. Engelliler sosyal, ekonomik açıdan büyük sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların çözümü noktasında ne yazık ki kalıcı ve etkin çözümler bulunamamaktadır.

“EKONOMİK KRİZ SONUCU ARAÇLARA ERİŞMEK İMKANSIZA YAKIN”

Engel oranı yüzde 90 olan yurttaşlara sıfır araç alımda vergi muafiyeti sağlanmakta ve daha uyguna araç alabilmektedirler. Bu engellilik oranına sahip yurttaşların sadece bu araçlara sahip olabilmesi başka mağduriyetleri de yanında getirmektedir. Özellikle yüzde 40 ve üzeri fiziksel engelli yurttaşlar ulaşım konusunda büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Engellilik durumu sınırda kalmış yurttaşlar da ne yazık ki bu hakkı elde edebilmek için sağlık kurumlarında perişan olmaktadır. Engellik sadece bireyi değil ailesini de derinden etkileyen bir yoksulluk hali de yaratmaktadır. Sıfır araç alımında engelli yurttaşın görece rahatını sağlayabilecek araçlar ekonomik kriz sonrası çok yüksek fiyatları bulmuş şu anda fiyat sınırı içinde olan araçlar çok azalmıştır. Bu sebeple mevcut üst sınırın daha yukarılara taşınması elzem olmuştur.”