Bizim almadığımız bedava maliyetli Teknik adam Stoilov, Göztepe’yi zirveye taşıyor

STOİLOV FARK YARATACAK
Eski Bulgar milli futbolcu Stoilov teknik direktörlükteki başarısını da gösteriyor. Sezon başı Kocaelispor’a ucuz maliyetle gelecekken, kapıdan içeri bile sokulmayan Stoilov, Göztepe’de, Tuzla gibi güçlü ekibi yenerken takımı yeniden zirveye ortak etti. İzmir’de 1-0 yenerek adeta 6 puanlık kazanç elde ettiğimiz Göztepe, 3-0’lık Ümraniye rezaletimiz sonrasında aramızdaki farkı 6’ya indirdi. Menajerler, Bulgaristan Lig lideri takımının hocası ve aynı zaman şuan milli takımın da hocası olan İliyan iliev’i öneriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.