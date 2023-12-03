03 Ara 2023 - 12:37- Spor G:

Bizim almadığımız bedava maliyetli Teknik adam Stoilov, Göztepe’yi zirveye taşıyor

Bizim sezon başı almadığımız, adeta bedavaya çalışacak olan Bulgar Teknik patron Stoilov’u Göztepe kaptı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Bizim almadığımız bedava maliyetli Teknik adam Stoilov, Göztepe’yi zirveye taşıyor mask

STOİLOV FARK YARATACAK

Eski Bulgar milli futbolcu Stoilov teknik direktörlükteki başarısını da gösteriyor. Sezon başı Kocaelispor’a ucuz maliyetle gelecekken, kapıdan içeri bile sokulmayan Stoilov, Göztepe’de, Tuzla gibi güçlü ekibi yenerken takımı yeniden zirveye ortak etti. İzmir’de 1-0 yenerek adeta 6 puanlık kazanç elde ettiğimiz Göztepe, 3-0’lık Ümraniye rezaletimiz sonrasında aramızdaki farkı 6’ya indirdi. Menajerler, Bulgaristan Lig lideri takımının hocası ve aynı zaman şuan milli takımın da hocası olan İliyan iliev’i öneriyor.
# Göztepe, Eski Bulgar milli futbolcu Stoilov, Kocaelispor

03 Ara 2023 - 12:37 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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