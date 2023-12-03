Kömür ve oduna zam: BU İNSANLAR NASIL ISINACAK!

Kış mevsimi kapımızı çalmaya hazırlanırken vatandaşın içini korku kaplamıştı.

Meteorolojinin belirttiğine göre El Nino kışı yaşanacak olan bu yılda kömür ve odundan kara haber geldi.

Ülke nüfusunun yüzde 30’u ısınmak için doğal gaz erişimine sahip değilken gelen bu zam haberi ile ısınma ihtiyacını karşılayamayanları zora sokacak.

KÖMÜRE YÜZDE 125 ZAM GELDİ

Yerli ve ithal kömür fiyatları kış öncesi ortalama 2 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında değişiyordu. Gelecek kış ise türüne göre 7 bin 250 TL ile 9 bin TL arasına çıktı. Kömür fiyatlarına gelen zam oranı yüzde 125’i aştı.

ODUNA YÜZDE 140 ZAM GELDİ

Kırsal kesimlerde ısınma ihtiyacı için kullanılan odunun ton fiyatı ise geçen yıl 2 bin 500 TL ile 3 bin 750 TL arasında değişiyordu. Yeni yılda odun fiyatı 7 bin TL ile 9 bin TL aralığına çıktı. Odun fiyatlarındaki zam ise yüzde 140’a ulaştı.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Her geçen gün market ve giyimde etiket fiyatları değişirken asgari ücretle geçinimini sürdüren vatandaş kömür ve oduna yapılan zamma isyan etti.

Vatandaş "Biz her ay farklı ve zamlı fiyatlardan dert yanarken yeni gelen zam haberi de bizi yaktı. Evlerimiz zaten buz gibiydi. Aldığımız haberle ceplerimiz alev aldı. Kömürde ve odunda fiyatlar yine almış başını gitmiş. İktidar ise bu durumu sadece seyrediyor. Biz nasıl geçineceğiz, nasıl yaşayacağız" dedi.