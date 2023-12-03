- Asayiş

Fenomen Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı

Gebze ilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kurşunlandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Fenomen Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, sabaha karşı Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. İş yerinin camları kırılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Ece Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı. 
# galeri, kurşunlandı, Ece Ronay

03 Ara 2023 - 12:59 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.106.646 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL