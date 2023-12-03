İbrahim Şahin, başvurusunu Yıldırım’a teslim etti

Uzun yıllardan beri Dilovası’nda ikamet eden ve geniş bir aileye sahip olan İbrahim Şahin dün AKP Dilovası İlçe Teşkilatına giderek başvuru dosyasını İlçe Başkanı İlhan Yıldırım’a sundu. Dosya teslim törenine önceki dönem belediye başkanlarından Halit Yaşar ve Ali Toltar ile birlikte, İl Yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Arslan, belediye başkan aday adayları, İlçenin kanaat önderleri, mahalle muhtarları, STK Başkanları, Şahin ailesi ve sevenleri ile partililer katıldı.

YILDIRIM’DAN ŞAHİN AİLESİNE TEŞEKKÜR

İbrahim Şahin’in dosyasını alan AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım yaptığı açıklamada; “İbrahim Şahin beyle birlikte ilçemizde başvuru sayısı 19’a ulaşmıştır. Tüm aday adaylarımıza haklarında hayırlı olmasını diliyorum. İbrahim Şahin tanıdığımız bildiğimiz kardeşimizdir. İlçemizde ve bölgemizde kamuda önemli görevlerde bulunarak halkımıza hizmet eden İbrahim Şahin ve ailesinin AK Partimizin kuruluşundan bu yana her seçimde partimize verdikleri desteği biliyor ve Şahin ailesine teşekkür ediyorum.”dedi.

ŞAHİN’DEN BELEDİYE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Yıldırım’ın ardından konuşan İbrahim Şahin ise yaptığı konuşmasında; “Başta İlçemizin kurucu Belediye başkanımız Ercan Dalkılaç’a Allah’tan rahmet dilerken, ondan sonra hizmet eden tüm belediye başkanlarımıza ve şuan hizmet eden belediye başkanımıza hizmetlerinden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ileri görüşlülüğü milli ve manevi değerlerimize sahip çıkması, mazlumların yanında ve zalimlere karşı liderliği siyasi dürüşümün özünü oluşturduğu için aday aday oldum.

BELEDİYECİLİĞE KURUMSAL KİMLİK KAZANDIRMAK İSTİYORUM

Yaklaşık 30 yıldır devletimizin çeşitli kurumlarında yönetici olarak hizmet ettim. Bu hizmetler esnasında edindiğim bilgi, beceri ve tecrübemi kullanarak, belediyeciliğe kamusal bir kimlik kazandırarak şeffaf bir hizmet sunmak amacıyla, Belediye başkan aday adayı olmak istedim. Dilovası'nda yaşayan her bireyin refahı, huzuru ve mutluluğu için çaba sarf etmek, benim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir sorumluluk bilincini oluşturduğu için bu yola çıktım.

GENÇLERİN YANINDA OLMAK İSTİYORUM

Dünya, artık köklü bir değişim ve dönüşüme sahne oluyor. Özellikle son yıllarda, küresel ölçekte yaşanan sosyo-kültürel ve teknolojik gelişmelerde olumsuz bir şekilde en fazla gençlerimiz etkilenmektedir. Bu süreçte gençlerin sorunlarına vakıf olan bir kardeşiniz olarak yanınızda olmak istiyorum.

DİLOVASI’NIN HER KÖŞESİNE EŞİT HİZMET

Dilovası Kaymakamlığında yaptığım görevden sonra dışarda görev yapıp Dilovası’nda ikamet eden bürokrat olarak ilçemizin sorun ve sıkıntılarını bilen bir kardeşiniz olarak, Allah’ın izni ve partimizin takdiri ve halkımızın teveccühü ile şayet bu göreve layık görülürsem, Dilovası'nın her bir köşesine eşit şekilde hizmet götürmek ve adaletli davranmak tek düsturum olacaktır.

DİLOVASI’NI DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ

Bu yolda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, AK Parti çatısı altında, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte hareket ederek, Dilovası'nı daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha gelişmiş bir şehir haline getireceğime inanıyorum. Desteklerinizle birlikte el ele, omuz omuza vererek, Dilovası'nı daha ileri taşıyacağımıza inancım tamdır. Şayet bu görev bana değil de başka bir arkadaşımıza verilirse kendim ve ailemle birlikte çalışacağız.”dedi.

Şahin konuşmasının ardından başvuru dosyasını İlçe Başkanı İlhan Yıldırım’a teslim etti.