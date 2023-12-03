ANTRENÖR ONUR KINDAN: İLK MAÇIMIZA ÇIKTIK

Bedenleri küçük ama kalpleri kocaman olan sporcularımızı ve BÜYÜK BAŞARININ MİMARI KULÜP BAŞKANIMIZ HAMDİ YILMAZ başta olmak üzere GENÇLİK GELİŞİM TEKNİK SORUMLUMUZ YOL ARKADAŞIM BİRLİKTE OMUZ OMUZA VERDİĞİM KÜRŞAT YAĞCI hocamıza teşekkür ediyorum.