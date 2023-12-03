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ANTRENÖR ONUR KINDAN: İLK MAÇIMIZA ÇIKTIK

Bugün tamamı öz kaynakları düzeyimizden oluşan KOCAELİGÜCÜ SPOR KULÜBÜ U-12 Takımımız ilk resmî maçına çıkmıştır.

Hakan Yağcıoğlu
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ANTRENÖR ONUR KINDAN: İLK MAÇIMIZA ÇIKTIK mask
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Bedenleri küçük ama kalpleri kocaman olan sporcularımızı ve BÜYÜK BAŞARININ MİMARI KULÜP BAŞKANIMIZ HAMDİ YILMAZ başta olmak üzere GENÇLİK GELİŞİM TEKNİK SORUMLUMUZ YOL ARKADAŞIM BİRLİKTE OMUZ OMUZA VERDİĞİM KÜRŞAT YAĞCI hocamıza teşekkür ediyorum.
# büyük

03 Ara 2023 - 13:15 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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