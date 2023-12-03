Bedenleri küçük ama kalpleri kocaman olan sporcularımızı ve BÜYÜK BAŞARININ MİMARI KULÜP BAŞKANIMIZ HAMDİ YILMAZ başta olmak üzere GENÇLİK GELİŞİM TEKNİK SORUMLUMUZ YOL ARKADAŞIM BİRLİKTE OMUZ OMUZA VERDİĞİM KÜRŞAT YAĞCI hocamıza teşekkür ediyorum.
- Spor
ANTRENÖR ONUR KINDAN: İLK MAÇIMIZA ÇIKTIK
Bugün tamamı öz kaynakları düzeyimizden oluşan KOCAELİGÜCÜ SPOR KULÜBÜ U-12 Takımımız ilk resmî maçına çıkmıştır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.